Dubois et les Jets reçoivent les Canucks

Les Jets y vont pour cinq victoires d’affilée, aujourd’hui, alors que les Canucks de Vancouver sont de passage à Winnipeg.

Ce duel tout canadien sera présenté dès 14h30 à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Incidemment, cette séquence des Jets s’est amorcée le 29 décembre avec une victoire contre... les Canucks. En fait, le duel d’aujourd’hui sera le troisième en moins d’un mois entre ces deux rivaux.

Les Jets, qui se battent pour le sommet de la section Centrale, ont remporté les deux premiers.

Les Canucks, eux, respirent plus à l’aise après leur victoire de jeudi contre l’Avalanche, qui mettait fin à une glissade de trois revers. Mais à 37 points, Vancouver ne conserve qu’un vague filament d’espoir d’entrer dans la lutte pour une place en séries. Il faudrait que les hommes de Bruce Boudreau s’offrent une bonne grosse séquence de victoires pour y aspirer.

Les Jets, qui font décidément une belle saison jusqu’ici, sont propulsés offensivement par trois hommes : le Québécois Pierre-Luc Dubois et ses 43 points, le défenseur Josh Morrissey, qui se taille une saison digne d’une nomination pour le trophée Norris, et l’incontournable Kyle Connor, qui a amassé cinq buts et neuf aides à ses dix derniers matchs.

Les Canucks ont toutefois de quoi répondre avec Elias Pettersson et Bo Horvat, qui réalisent tous les deux des saisons intéressantes au plan offensif.

Deux équipes qui veulent freiner leur glissade

Les choses ne vont pas très bien pour les Coyotes et les Penguins, alors que les deux formations traversent actuellement une série de défaites.

Il y a toutefois une de ces deux équipes qui se mettra fin à sa glissade, aujourd’hui, puisqu’elles s’affrontent à Tempe, en Arizona.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct dès 19h, aujourd’hui.

Pour les Coyotes, la série est de quatre revers, des matchs tous perdus lors d’un séjour à l’étranger. Pour Pittsburgh, c’est encore pire : la bande à Sidney Crosby a perdu ses six derniers affrontements.

«Personne n’aime perdre. C’est toutefois de la façon dont nous allons faire face à cette adversité qui définira notre équipe, a dit Crosby, après la dernière de ces défaites. Nous pouvons baisser la tête et être frustrés, où nous pouvons faire quelque chose pour nous en sortir. J’aime l’idée que nous allons trouver des solutions.»

Au moins, les Penguins peuvent compter sur une autre solide saison de leur capitaine, auteur de 45 points en 38 matchs jusqu’ici.