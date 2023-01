Anthony Mantha laissé de côté

Les Québécois Anthony Mantha et Nicolas Aubé-Kubel seront laissés de côté par les Capitals de Washington afin de faire de la place pour le retour dans la formation des attaquants Nicklas Backstrom et Tom Wilson, dimanche contre les Blue Jackets de Columbus.

C’est du moins ce que des médias de la capitale américaine, dont le site Washington Hockey Now, ont révélé dimanche après la séance d’entraînement matinale de la formation.

Mantha a amassé neuf buts et 23 points en 42 parties jusqu’ici cette saison. Il avait été limité à 9 min 48 s de temps de jeu par son entraîneur-chef Peter Laviolette, vendredi contre les Predators de Nashville.

Aubé-Kubel a quant à lui totalisé jusqu’ici deux buts et six points en 20 sorties, dont six avec les Maple Leafs de Toronto.

Backstrom et Wilson disputeront donc leur premier match de la saison, eux qui étaient à l’écart en raison de blessures à la hanche et au genou, respectivement. En leur absence, les Capitals ont malgré tout conservé un dossier de 22-14-6.