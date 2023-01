Une marque historique pour Patrice Bergeron

Le Québécois Patrice Bergeron est devenu samedi soir le troisième meilleur pointeur de l’histoire des Bruins de Boston.

Le joueur de centre s’est fait complice du filet de Brad Marchand en première période du duel face aux Sharks de San Jose pour obtenir un 1013e point avec les «Oursons» et dans la Ligue nationale de hockey.

Il a ainsi devancé le grand Phil Esposito, la grande vedette de l’équipe dans les années 1960 et 1970, qui a inscrit 1012 de ses 1590 points en carrière à Boston. L’Ontarien a aussi porté les couleurs des Blackhawks de Chicago et des Rangers de New York.

C’est toujours le défenseur montréalais Raymond Bourque qui occupe le premier rang chez les Bruins avec 1506 points. L’attaquant Johnny Bucyk est deuxième en vertu de ses 1339 points.

Bergeron, 37 ans, a amassé 31 points en 39 matchs cette saison.