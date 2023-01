Therrien insatisfait des récentes performances du CH

De passage à L'avant-match du Canadien, l'ancien entraîneur du Canadien Michel Therrien a témoigné de son insatisfaction devant les récentes performances de l'équipe.

«Je n'aime pas la manière que le Canadien se comporte présentement, je trouve que l'attitude des joueurs et la fierté ne sont pas là dernièrement. C'est deux éléments primordiaux pour une équipe de hockey», a affirmé l'ancien pilote du Tricolore.

« Le Canadien a une meilleure équipe que ce qu'il démontre présentement, mais on semble satisfait dans la défaite et on veut aller chercher le premier choix au prochain repêchage», a-t-il rajouté.

Objectifs à court terme

Therrien a rappelé l'importance d'établir des objectifs à court terme pour motiver les jeunes joueurs lors de périodes difficiles. «Je suis déjà passé par là à Pittsburgh et quand je suis revenu à Montréal. Premièrement, je ne voulais absolument pas entendre d'excuses de la part des joueurs. Je demandais toujours à mes équipes de remplir des objectifs à court terme, comme effectuer 15 lancers en première période. Ça nous permettait de mettre l'emphase sur un rythme rapide et sur la discipline.»

« Le défi d'un entraîneur, c'est de soutirer le maximum de ses joueurs et c'est un défi de taille, surtout quand tu as peu d'expérience. Coacher, c'est un mode de vie», a souligné Therrien.

Voyez le segment dans la vidéo ci-dessus.