Programme double à TVA Sports 2

TVA Sports 2 présentera deux duels de la LNH, ce soir, à compter de 19h.

La soirée commencera avec l’affrontement entre les Sénateurs et le Kraken de Seattle, à Ottawa.

L’étonnant Kraken, fort d’une troisième place dans la section Pacifique à sa deuxième saison dans la LNH, a remporté ses trois derniers matchs.

La formation de Seattle, qui ne compte pas sur de grandes vedettes, obtient néanmoins une belle production de la part d’Andre Burakovsky (29 pts), Jordan Eberle (28 pts), Matty Beniers (28 pts) et Jared McCann (26 pts).

Le Kraken a récemment annoncé le renvoi du jeune Shane Wright à son équipe junior en Ontario après une belle performance à titre de capitaine d’Équipe Canada Junior.

Les Sénateurs, pour leur part, ne peuvent pas vraiment espérer accéder aux séries, mais ne sont pas assez en difficulté pour entrer dans le «derby Connor Bedard» non plus.

La troupe de l’entraîneur D.J. Smith a remporté quatre de ses cinq derniers matchs.

Au cœur de la lutte aux séries

Avec 44 et 41 points respectivement, les Oilers et l’Avalanche sont au cœur de la course aux séries dans l’Ouest et aucune de ces deux formations ne peut se permettre d’échapper le duel qui les opposera ce soir.

Et ce match sera présenté à TVA Sports 2 dès 22h.

L’Avalanche, en particulier, doit retrouver son aplomb : les champions en titre de la Coupe Stanley ont perdu leurs cinq derniers matchs.

Les Oilers, eux, ont gagné seulement quatre de leurs dix derniers matchs, mais peuvent toujours compter sur une autre saison exceptionnelle de leur prodigieux capitaine, Connor McDavid, qui domine la LNH avec une récolte de 75 points en 40 matchs.

McDavid est d’ailleurs devenu, il y a deux jours, le quatrième joueur de l’histoire de la LNH à amasser 500 mentions d’aide avant ses 26 ans. Derrière ces illustres inconnus que sont Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Bobby Orr.