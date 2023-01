Première victoire et premier podium en carrière pour Valérie Grenier

Valérie Grenier a freiné une sécheresse de près de 50 ans en procurant au Canada une première médaille d’or en slalom géant depuis la victoire de Kathy Kreiner en 1974 à Pronften en Allemagne.

Samedi à Kranjska Dora en Slovénie, Grenier a fait les choses en grand pour signer son premier podium et sa première victoire en carrière. Elle a remporté les deux manches et freiné la séquence de cinq victoires consécutives de l’Américaine Mikaela Shiffrin qui n’est plus qu’à un gain d’égaler la marque de 82 détenue par sa compatriote Lindsay Vonn.

«Je capote, a lancé Grenier qui remporte sa première victoire à son 90e départ en Coupe du monde. C’est fou. Je suis extrêmement contente. Ce premier podium en carrière, ça fait un bout que je l’attendais. Ça fait tellement de bien et ça enlève un poids sur les épaules.»

Avec un chrono de 1 min 55 s 01, Grenier a devancé l’Italienne Marta Bassino par 0 s 37 et la Slovaque Petra Vhola par 0 s 40. La première signait un 7e podium consécutif et la seconde un 7e podium cette année.

Ambiance relaxe

Première à l’issue de la première manche, la Franco-Ontarienne a été la dernière à s’élancer dans la seconde descente. Était-elle rongée par la nervosité à l’idée de finalement monter sur le podium?

«Je me disais que j’allais être vraiment stressée, mais à ma surprise ce n’était pas le cas, a-t-elle raconté. J’étais avec les filles dans le salon des skieuses, on écoutait de la musique et les sensations étaient les mêmes qu’à l’habitude. J’étais confiante et j’avais hâte de descendre.»

Après sa victoire, Grenier a eu droit aux félicitations de ses adversaires, notamment de Shiffrin. «Elle m’a fait un gros câlin lors des cérémonies. Elle est super gentille et encourage tout le monde.»

Sur son fil Twitter, Shiffrin en a ajouté une couche. «This was so cool today», a-t-elle écrit au sujet de la victoire de la Canadienne.

Longue disette

Avant d’amorcer une longue ronde d’entrevues, Grenier n’était pas au parfum qu’il fallait remonter aussi loin pour répertorier la dernière médaille d’or canadienne en slalom géant.

«C’est fou et ça me rend extrêmement fière, a-t-elle exprimé. Je suis reconnaissante envers l’équipe. Nous sommes une petite équipe comparativement aux puissances européennes et c’est une grosse affaire ce qu’on vient d’accomplir. Les Canadiennes sont souvent les négligées et je suis vraiment fière de la victoire face à des filles dominantes. On a célébré la victoire en équipe en montagne et on a pris un verre de Prosecco.»

«Après la course, j’ai vécu de beaux moments quand les membres de l’équipe m’ont soulevé pour célébrer, d’ajouter la skieuse de 26 ans. C’était tellement cute que j’ai pleuré.»

Geneviève Simard était la dernière Canadienne à avoir remporté une médaille en Coupe du monde en slalom géant. Elle avait mérité l’argent à Are en Suède en 2006.

Grenier a terminé à deux reprises au pied du podium depuis ses débuts en Coupe du monde. Sur cette même piste il y a un an, elle avait terminé en 4e place du slalom géant. En 2019 à Cortina, elle avait aussi récolté une 4e position, mais cette fois en super-G.

Saveur spéciale

Au-delà de son premier sacre en carrière, cette victoire avait une saveur particulière pour Grenier qui a subi une quadruple fracture à une jambe en chutant lors d’une descente d’entraînement en super-G lors des mondiaux d’Are en Suède en février 2019. «Je sens vraiment que je suis de retour en force plus que jamais, a-t-elle affirmé. Tout le travail que j’ai fait depuis ma blessure a porté fruit. C’est un gros accomplissement avec tout ce que j’ai vécu. Ça va me donner confiance pour les prochaines courses.»

Grenier sera de retour en action, dimanche, alors qu’un deuxième slalom géant sera au programme. «J’aimerais réussir un doublé, mais je ne me mets pas de pression. J’espère seulement obtenir un bon résultat. J’espère que ma victoire va faire boule de neige.»