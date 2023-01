PGA : Collin Morikawa confortablement en tête

Collin Morikawa est en train de donner une véritable leçon de golf aux meilleurs joueurs de la planète. Le jeune Américain domine tous ses compétiteurs avec une avance de six coups après trois rondes au Tournoi des champions de la PGA, à Kapalua, à Hawaï.

Le Californien de 25 ans amorçait la journée de samedi avec deux coups de moins que ses compatriotes Scottie Scheffler et J.J. Spaun, mais cette priorité n’a fait que s’agrandir. Morikawa a calé un aigle au cinquième trou, son premier de la compétition, et six oiselets pour remettre une carte de 65 (-8). Il a notamment retranché une frappe à la normale sur trois trous consécutifs, du 14e au 16e.

Morikawa montre ainsi un total de 195 (-24) et est toujours suivi par Scheffler et Spaun. L’Anglais Matt Fitzpatrick s’est aussi invité parmi les meneurs avec une ronde de 66 (-7) qui le ramène lui aussi à -18.

L’Américain Max Homa pourrait être à surveiller lors de la ronde ultime, dimanche. Le golfeur de 32 ans a frappé la balle 63 fois (-10), soit le meilleur résultat quotidien après 54 trous.

Le Canadien Mackenzie Hughes (-8) a poursuivi sa descente avec un pointage de 71 (-2). Il est au 32e rang sur 37 golfeurs. La marche est d’ailleurs fermée par le Britanno-Colombien Adam Svensson (E), qui a remis une désastreuse carte de 78 (+5).

L’autre représentant de l’unifolié présent à ce tournoi, Corey Conners, est sorti du top 10 après avoir joué 72 (-1). Il est en 24e position, à -11.