Le Kraken pulvérise les Sénateurs avant de visiter le CH

Le Kraken de Seattle a été opportuniste pour l’emporter facilement par la marque de 8 à 4 face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi, au Centre Canadian Tire.

Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

La première période a été dévastatrice pour les «Sens». Tour à tour, Olivier Bjorkstrand, Jared McCann et Justin Schultz ont fait bouger les cordages. Ces trois filets sur uniquement cinq lancers ont chassé Anton Forsberg de son filet. Ce dernier a laissé sa place à Cam Talbot qui n’a pas fait bien mieux en terminant la rencontre avec 14 arrêts sur les 19 tirs dirigés vers lui.

Le tour du chapeau de Tim Stutzle n’aura pas suffi aux Sénateurs. Brady Tkachuk, lui, a inscrit son 14e filet de la saison.

Les prochains adversaires du Canadien de Montréal ont marqué quatre autres buts sans réplique. Daniel Sprong, Matty Beniers, Vince Dunn et Jordan Eberle ont été crédités de ces derniers.

Andre Burakovsky a complété le pointage à la fin du match.

La formation de l'État de Washington arrivera en confiance à Montréal, lundi, après quatre gains consécutifs.

Mitch Marner atteint un plateau important

À Toronto, Mitch Marner a obtenu son 500e point en carrière dans le gain de 4 à 1 des Maple Leafs face aux Red Wings de Detroit.

L’attaquant canadien a atteint cet important plateau en récupérant un retour de lancer de son coéquipier Auston Matthews, avant de diriger un tir d’un angle restreint qui a déjoué le gardien Magnus Hellberg. Ce but a égalisé le pointage en deuxième période et lui a permis de faire passer sa séquence de matchs à domicile avec un point à 17.

Le reste du travail a été accompli par John Tavares, qui a marqué deux fois, dont un but dans un filet désert, et Pontus Holmberg.

C’est Jake Wallman qui a noirci la feuille de pointage lors du premier engagement en obtenant le seul but des Wings.

Les Sabres terminent le boulot

À Buffalo, Victor Olofsson a joué les héros en prolongation en donnant une victoire de 6 à 5 aux Sabres face au Wild du Minnesota.

Les partisans de la formation de l’État de New York ont eu bien chaud pendant ce match. Menant 4 à 2 au milieu du deuxième tiers, ils ont vu l’adversaire prendre les devants en troisième période avec trois buts sans réplique.

Personne ne se doutait que Rasmus Dahlin allait inscrire son deuxième du match avec moins de trois minutes à faire à la rencontre, ce qui a obligé les deux formations à poursuivre la rencontre en prolongation.

Quelques instants plus tôt, Joel Eriksson Ek avait cru marquer le but qui allait faire la différence. Ce filet est survenu quelques minutes après le but égalisateur de son coéquipier Marcus Foligno.

Pour en revenir aux Sabres, Olofsson avait aussi ouvert le pointage en décochant un tir dans la lucarne qui a battu de vitesse le portier du Minnesota Marc-André Fleury. Tage Thompson, avec sa 31e réussite de la saison, et Dylan Cozens ont aussi eu raison du Québécois.

Chez le Wild, Brandon Duhaime, Kirill Kaprizov et Ryan Hartman ont déjoué Ukko-Pekka Luukkonen.