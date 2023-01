Wanyama de retour avec le CF Montréal

Il reste! 👊



Le CF Montréal accorde un nouveau contrat à @VictorWanyama pour les saisons 2023 et 2024 >>> https://t.co/KNrFme6GN9



CF Montréal has come to terms with Victor Wanyama on a new contract for the 2023 and 2024 seasons >>> https://t.co/I6VOrzqQ71#CFMTL pic.twitter.com/ySGvJ9rFCX