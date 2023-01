Leylah Fernandez plie bagage à Auckland

La Québécoise Leylah Fernandez s'est inclinée lors des quarts de finale du tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, vendredi.

Fernandez, troisième favorite de la compétition et 40e au monde, n'a pas été à la hauteur face à la Belge Ysaline Bonaventure, 95e, en deux manches de 6-4 et 6-2.

La rencontre a duré 1h09.

Lors du duel, Fernandez a claqué trois as, mais a commis quatre doubles fautes.

La Québécoise a toutefois permis à son adversaire de briser son service à quatre occasions, lui offrant huit chances de le faire. En revanche, elle n'a pu prendre les mises en jeu de Bonaventure qu'une seule fois, même si elle a eu six chances de le réaliser.

La Belge a remporté 64 des 114 points disputés lors de ce match.

«Shapo» impuissant face à Djokovic

Chez les hommes, le Canadien Denis Shapovalov a subi une défaite devant le Serbe Novak Djokovic lors des quarts de finale du tournoi d'Adélaïde, en Australie.

«Shapo», septième favori du tournoi et 18e joueur au classement de l'ATP, a baissé pavillon en deux manches de 6-3 et 6-4 face à «Djoko», premier favori et cinquième joueur au monde.

La rencontre a duré 1h55.

Le Canadien a été erratique sur son service, réussissant six as, mais commettant sept doubles fautes.

Il a surtout offert huit chances à l'ex-numéro 1 mondial de le briser, ce qu'il a fait à trois occasions. De son côté, Shapovalov n'a pu réussir cela qu'une seule fois durant le match.

Djokovic affrontera le Russe Daniil Medvedev lors des demi-finales.

Linda Noskova s'invite en demi-finales à Adelaide

Linda Noskova, 18 ans et 102e mondiale, continue de faire sensation au tournoi WTA 500 d'Adelaïde: après avoir éliminé la Russe Daria Kasatkina (8e mondiale) au 1er tour, la jeune Tchèque s'est offert la tête de série N.4, la Bélarusse Viktoria Azarenka, vendredi en quarts de finale.

Noskova a battu Azarenka (26e mondiale), de 15 ans son aînée, 6-4, 6-7 (3), 7-6 (6) au bout d'un long combat de près de trois heures, conclu par un service gagnant sur sa deuxième balle de match.

Sa qualification en demi-finale est une première pour une joueuse qui devait encore passer par les qualifications dans les tournois du Grand Chelem en 2022. Elle y affrontera Ons Jabeur, N.2 mondiale et tête de série N.1.

Ons Jabeur: Adélaïde -

La Tunisienne a éprouvé les pires difficultés face à la Roumaine Marta Kostyuk (69e mondiale), 20 ans, qui n'a cédé qu'au jeu décisif dans la première manche après avoir mené 4 jeux à 1, avant de faire le break à 2-2 dans la seconde.

Jabeur a alors réagi en championne, en serrant le jeu, puis le poing après avoir débreaké immédiatement en sauvant trois balles de 4-2 pour son adversaire au cours d'un sixième jeu âprement disputé.

Avant de finalement réussir à se défaire d'une joueuse très accrocheuse 7-6 (7/5), 7-5.

Dans le bas du tableau, la Roumaine Irina-Camelia Begu (34e mondiale) a créé une petite surprise en éliminant la tête de série N.4, la Russe Veronika Kudermetova (9e mondiale) 7-5, 6-4, pour gagner le droit d'affronter en demi-finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e mondiale).

Sabalenka a éliminé logiquement la Tchèque Marketa Vondrousova (92e mondiale) 6-3, 7-5. La tête de série N.2 sera la grande favorite contre Begu.

Le match entre Sabalenka et Begu sera diffusé à TVA Sports 2, dès 22h30, alors que celui entre Jabeur et Noskova sera diffusé à TVA Sports, dès 3h00.