Les Remparts viennent à bout des Olympiques

À force de bombarder le gardien adverse avec 47 tirs, les Remparts de Québec sont venus à bouts des Olympiques de Gatineau par la marque de 4 à 2 au Centre Vidéotron, vendredi.

Ce sont les nouvelles acquisitions de Patrick Roy qui ont fait la différence, à commencer par Daniel Agostino, qui a enfilé l’aiguille. Celui-ci a inscrit un but pour la première fois dans son nouvel uniforme grâce à un tir précis qui a battu la vigilance du portier adverse en troisième période.

Ce filet a inspiré son nouveau coéquipier Justin Robidas. L’ancien des Foreurs de Val-d'Or a redirigé la rondelle au vol, donnant une avance de trois buts aux Diables rouges. Les favoris locaux n’ont plus jamais regardé en arrière.

Les Olympiques, très opportunistes, ont donné chaud aux partisans en profitant des seules chances qui s’étaient offertes à eux au cours des deux premières périodes. En l’espace de 12 secondes, la formation de l’Outaouais a marqué coup sur coup pour prendre les devants au deuxième tiers.

Isaac Beliveau a été le premier à s’inscrire au pointage pour son équipe en décochant un lancer de la pointe qui s’est frayé un chemin jusque dans le fond du filet. Dès la mise en jeu suivante, Samuel Savoie a pris les défenseurs adverses de vitesse et a surpris le gardien William Rousseau. La défensive des Remparts avait pourtant été parfaite en limitant leurs adversaires à six tirs en une période et demie.

Kidney muselé

Au cours de la journée de vendredi, dans les dernières heures de la date limite des transactions, les Olympiques ont mis la main sur l’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney. Ce dernier était déjà en uniforme, mais a été réduit au silence.

C’est Zachary Bolduc qui avait ouvert la marque en profitant d’une sortie téméraire du gardien, Francesco Lapenna. Celui-ci est allé récupérer la rondelle près de la bande et en tentant de dégager la rondelle, le numéro 15 a réalisé l’interception et a lancé le disque dans une cage béante.

Après un lent départ, les hommes de Louis Robitaille se sont mis en marche et ont mis à l’épreuve William Rousseau, qui a cédé à deux reprises en 29 tentatives.

Kidney et sa nouvelle formation auront la chance de prendre leur revanche dès samedi alors qu'ils affronteront à nouveau les Remparts au Centre Vidéotron.