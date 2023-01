Les Panthers en visite à Detroit

Les Panthers de la Floride et les Red Wings de Detroit en découdront, ce soir, dans la Ville d'Automobile alors que les deux formations tentent d'améliorer leur sort au classement.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Les deux formations sont en pleine bataille dans la section Atlantique. Les Panthers sont septièmes, avec 38 points, alors que les Red Wings sont cinquièmes, avec 39 points.

Les positions 4 à 7 dans cette section ne sont séparées que par deux points alors que les Sabres de Buffalo, quatrièmes, ont 40 points.

Les deux équipes éprouvent quelques difficultés ces temps-ci. En effet, les Panthers n'ont remporté que trois de leurs 10 derniers matchs alors que les Wings ont été victorieux qu'à quatre de leurs 10 derniers duels.

Duel californien

Plus tard en soirée, les Sharks de San Jose affronteront les Ducks d'Anaheim dans un duel tout californien.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Les deux équipes occupent la cave du classement de la section Pacifique. Les Ducks sont bons derniers, avec 26 points, alors que les Sharks sont septièmes, avec 31 points.

Ce duel animalier entre les Canards et les Requins mettra en vedette le défenseur avec le plus de points cette saison dans la LNH, en Erik Karlsson (Sharks), et le toujours très excitant attaquant Trevor Zegras (Ducks).