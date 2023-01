Le Phoenix honorera ses médaillés

Pas moins de cinq membres du Phoenix de Sherbrooke reviennent du Championnat mondial de hockey junior avec une médaille au cou, une récolte historique pour l’équipe.

L’organisation soulignera l’accomplissement de ses joueurs et de son entraîneur-chef Stéphane Julien le 20 janvier prochain avant le match contre les Tigres de Victoriaville.

Voyez le reportage dans la vidéo, ci-dessus.

Le joueur vedette du Phoenix Joshua Roy a servi une passe en or à Dylan Guenther lors de la prolongation pour donner la victoire au Canada, lors de la grande finale contre la Tchéquie, jeudi soir, à Halifax.

«C’était incroyable! Quand on s’est retrouvé à deux contre un, la foule s’est mise à crier et le stress a embarqué, a raconté Roy en entrevue à TVA Nouvelles, vendredi. J’ai vu le défenseur glisser et mon coéquipier était seul de l’autre côté, je n’ai pas eu le choix de lui donner la rondelle.»

Roy a ainsi remporté la médaille d’or aux côtés de son entraîneur Stéphane Julien, qui était derrière le banc du Canada, et de son bon ami et défenseur du Phoenix Tyson Hinds.

«On est comme sur un nuage, on ne réalise pas encore, a indiqué Hinds. En plus, avec Josh et Stéphane, je n’aurais pas pu choisir d’autres personnes avec qui vivre ça.»

L’arrière tchèque David Spacek a quant à lui mis la main sur l’argent.