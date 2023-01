Le receveur de passes Davante Adams n’a pas l’intention de quitter les Raiders de Las Vegas, même s’il semble que son ami le quart-arrière Derek Carr vive ses derniers moments avec cette organisation.

C’est ce que le joueur vedette a déclaré au réseau ESPN cette semaine.

Adams s’est joint aux Raiders pendant la dernière saison morte, via un échange avec les Packers de Green Bay. Il a ensuite paraphé une prolongation de contrat de cinq ans d’une valeur de 141,5 millions $.

Le receveur avait d’ailleurs eu son mot à dire dans la transaction, lui qui souhaitait renouer avec Carr. Les deux hommes avaient joué ensemble à l’Université d’État de Californie.

Insatisfaits des performances de leur pivot, les Raiders (6-10) ont décidé de clouer Carr au banc pour leurs deux dernières parties de la saison 2022. Tout laisse croire qu’ils le libéreront prochainement, et ce, dans le but d’économiser 40 millions $ en 2023.

«Je ne serais pas ici et je n’aurais pas abouti ici si Derek n’y était pas. Ça ne veut cependant pas dire que je n’y serai pas si n’est plus là», a indiqué Adams.

«C’est mon ami et il aura évidemment toujours mon support. Je pense que j’ai mis ça au clair à de nombreuses reprises. [...] Mon rêve était toutefois de jouer pour cette équipe bien avant qu’il soit un Raider. À ce point-ci, je veux faire en sorte que les choses fonctionnent et continuer ce que je fais ici. Je veux devenir meilleur et voir l’équipe grandir.»

Considéré

Les Raiders se sont tournés vers le quart-arrière Jarrett Stidham la semaine dernière contre les 49ers de San Francisco [défaite de 37 à 34 en prolongation]. Il sera de nouveau derrière le centre pour le dernier match de la saison contre les Chiefs de Kansas City.

On ne sait évidemment pas si le pivot de 26 ans sera encore l’homme de confiance du club de Las Vegas en 2023. Adams veut toutefois être considéré dans le choix de celui qui lui lancera le ballon lors de la prochaine campagne.

«Moi, Josh [McDaniels, l’entraîneur-chef] et Ziggs [le directeur général Dave Ziegler], nous avons une belle dynamique et c’est quelque chose que j’apprécie grandement. Ils n’ont pas l’obligation de ne rien faire, je ne fais pas partie de l’état-major, mais ils savent pourquoi je suis venu ici.»

«Une étape comme celle-ci est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et ma carrière, a-t-il ajouté en parlant du choix de quart-arrière. Je veux obtenir cette bague. Nous nous comprenons bien et cela aide tout ce processus.»