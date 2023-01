Bennedict Mathurin mène les Pacers à la victoire

Pour une rare fois cette saison, le Québécois Bennedict Mathurin n’était pas employé comme partant chez les Pacers de l’Indiana, mais ça ne l’a pas empêché de mener les siens pour les points dans une victoire de 108 à 99 sur les Trail Blazers de Portland, vendredi, au Gainbridge Fieldhouse.

Surtout utilisé par son entraîneur au deuxième et au quatrième quart, Mathurin s’est démarqué en fin de match en soutirant plusieurs fautes à ses adversaires. Il a notamment réussi ses sept tentatives de lancer franc pour terminer avec 21 points en seulement 19 minutes.

Les deux équipes ont été nez à nez pendant toute la rencontre, mais les Pacers ont limité les Blazers à 17 points au dernier quart pour se sauver avec un septième gain en neuf matchs. Cinq coéquipiers de Mathurin ont aussi franchi le plateau des 10 points.

Dort et le Thunder frappent comme l’éclair

À Oklahoma City, le Thunder a pris une avance insurmontable dans les 12 premières minutes pour l’emporter 127 à 110 face aux Wizards de Washington.

Les favoris locaux ont inscrit 35 points au premier quart, contre seulement 17 pour les représentants de la capitale américaine. Les Wizards ont dominé le Thunder au pointage en deuxième demie, mais l’écart n’a jamais pu être comblé.

Le Montréalais Luguentz Dort a connu un bon match avec 18 points en 23 minutes, en plus d’ajouter six rebonds et quatre passes décisives à sa fiche. Son compatriote canadien Shai Gilgeous-Alexander a mené une fois de plus les vainqueurs avec 30 points.

Une autre mauvaise séquence torontoise

À Toronto, malgré 28 points de Fred VanVleet et 27 de Gary Trent fils, les Raptors ont perdu un troisième match consécutif en étant vaincus 112 à 108 par les Knicks de New York.

Le prolifique duo de l’équipe de la Ville Reine a été devancé de peu par celui des visiteurs. Julius Randle et Jalen Brunson ont mené les Knicks avec 32 et 26 points, respectivement. C’est peut-être la contribution de Mitchell Robinson qui a fait la différence, lui qui a récupéré un impressionnant total de 18 rebonds.

L’entraîneur-chef à Toronto, Nick Nurse, espérera sans doute qu’il ne s’agisse pas du début d’une autre mauvaise séquence de ses hommes. Au mois de décembre, les Raptors avaient rendu les armes six fois de suite.