Un nouveau défi pour Jake Paul

L’influenceur Jake Paul se lance dans les arts martiaux mixtes, puisqu’il a annoncé, jeudi, s’être entendu avec la Professional Fighters League (PFL).

Le réseau ESPN a fait savoir que les modalités de l’entente n’avaient pas été dévoilées. Le cofondateur de la PFL, Donn Davis, a cependant fait savoir qu’il s’agit d’une entente de plusieurs combats qui s’échelonneraient sur quelques saisons.

L’athlète de 25 ans, qui présente une fiche de 6-0 (4 K.-O.) dans les sports de combat, compte laisser sa marque rapidement dans la PFL.

«J’ai fait mes preuves comme boxeur et je vais faire la même chose en pratiquant les arts martiaux mixtes, a indiqué Jake Paul, selon le réseau ESPN. Il n’y a pas de limite à l’impact positif que je peux avoir sur ce sport. Je veux prouver à tout le monde que tout est possible avec du dévouement et du travail acharné.»

La date du premier combat de Paul est inconnue, mais le principal intéressé a fait savoir au «New York Times» qu’il souhaite se mesurer à Nick Diaz.

Donn Davis a fait savoir que Paul est pleinement conscient du défi qui se présente à lui.

«Présentement, il sait qu’il n’est pas prêt à se battre, a fait savoir Davis. Je pense que ce sera dans environ un an avant de le voir se battre, donc au début de l’année 2024 vous le verrez affronter son premier adversaire. Mais le genre d'adversaires auxquels il pense va en surprendre plusieurs.»

Paul, qui compte sur 21,5 millions d'abonnés sur Instagram et 4,5 millions supplémentaires sur Twitter, avait commencé à se battre en 2020 comme boxeur.