PGA: Mackenzie Hughes en bonne position

Le Canadien Mackenzie Hughes s’est placé en excellente posture au Tournoi des champions Sentry, jeudi à Kapalua, à Hawaï, en s’installant au cinquième rang après la première ronde.

Hughes a réussi un aigle au neuvième trou tout en ajoutant six oiselets. Son seul boguey du jour, au 13e fanion, ne l’a pas empêché de terminer sa journée à 66 (-7), à deux coups des Américains Collin Morikawa et J.J. Spaun et de l’Espagnol Jon Rahm, tous les trois à 64 (-9).

Moriwaka a été particulièrement impressionnant avec une série de six oiselets, du 10e au 15e trou. Il n’avait jamais réussi pareil exploit auparavant dans sa carrière.

Les autres Canadiens en jeu, soit Corey Conners (68) et Adam Svensson (71), sont respectivement en 17e et 34e positions.

Justin Thomas, deux fois champion de ce tournoi, a réussi un oiselet en conclusion pour clore la journée à 70 (-3). Pour sa part, le meneur de la Coupe FedEx, Seamus Power, a signé une première carte de 68.

Ce tournoi, dont la bourse est de 15 millions $, regroupe tous les golfeurs qui ont remporté des tournois en 2022, de même que tous les participants au Championnat du circuit de la PGA. Cette année, ce sont donc 39 athlètes qui se disputent le trophée.