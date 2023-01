«On s’est retrouvé comme équipe» -St-Louis

Même si ses hommes ont perdu un sixième match de suite, l'entraîneur-chef Martin St-Louis a décelé des signes encourageants face aux Rangers.

«On n’a pas gagné le match, mais on s’est retrouvé comme équipe. Je trouvais qu’on s’était perdu dans les derniers matchs. C’est un bon signe pour ce qui s’en vient», a-t-il fait savoir après la défaite de 4-1.

Visionnez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo, ci-dessus.

Selon le pilote du Tricolore, les statistiques ne disent pas tout sur le match.

«Les 18 ou 19 lancers ne disent pas toute l’histoire. Les chances de marquer et ce qu’on n’a pas donné, ça nous donne une chance de nous remettre sur la bonne voie. Il faut continuer à se concentrer là-dessus. Aujourd,hui, c’était un signe encourageant. On va prendre notre temps pour régler ça.»

Des journalistes ont aperçu le défenseur Kaiden Guhle se déplacer avec une attelle. Le défenseur albertain devait consulter le médecin de l'équipe en soirée, mais St-Louis s'attend à ce qu'il s'absente pour une durée qui n'a pas été précisée.

«Oui, je ne sais pas combien de temps ce sera, mais on va faire un bout de chemin sans lui.»

JAKE EVANS

«Je ne crois pas que l’atmosphère dans le vestiaire et dans les entraînements soit comparable à l’an dernier. Les pointages ont beau être laborieux, mais tout le monde est engagé à réparer les lacunes.»

Point de presse de Jake Evans après la défaite face aux Rangers (5 janvier 2023)

JAKE ALLEN

«J’ai trouvé qu’on a mieux joué dans l’ensemble. On n’a pas gagné, mais ce n’est pas à propos des victoires en ce moment. C’est de revenir à la base et le processus qu’on a commencé au début de la saison. C'était mieux que dans nos derniers matchs. Il y avait plus de gars impliqués ce soir.»

Point de presse de Jake Allen après la défaite face aux Rangers (5 janvier 2023)

JOEL ARMIA

«Ça enlève un poids de sur mes épaules, c'est certain.»

«Je sais que je n'ai pas été à mon meilleur et j'essaie de remédier à ça. C'est difficile de dire (ce qui a été le plus difficile pendant la disette). Tout est à refaire au prochain match.»