Violence conjugale: le programme de soccer américain aurait fermé les yeux

La Fédération américaine de soccer aurait été informée en 1991 d’un acte de violence conjugale qu’aurait perpétré l’entraîneur Gregg Berhalter à l’endroit de sa petite amie de l’époque, Rosalind Berhalter, laquelle est désormais son épouse.

C’est ce qu’a fait savoir Danielle Reyna, mère de l’attaquant américain Gio Reyna dans un courriel expédié au réseau Fox Sports.

Reyna, qui jouait au sein de l’équipe nationale féminine américaine à l’époque, était la colocataire de Rosalind Berhalter à l’Université North Carolina au moment où Gregg Berhalter aurait donné de coups de pied à sa conjointe dans un bar.

L’ancienne joueuse aurait alors signalé l’événement au directeur du programme américain de soccer, Earnie Stewart. Le programme n’aurait pas ouvert d’enquête par la suite.

«Rosalind Berhalter était ma colocataire, coéquipière et meilleure amie, et je l'ai soutenue à travers le traumatisme qui a suivi, a indiqué Reyna. J’ai eu besoin de beaucoup de temps pour pardonner et accepter Gregg par la suite.»

Il y a quelques jours, le programme national de soccer américain «US Soccer» avait pourtant prétendu avoir été mis au courant d'allégations contre Berhalter le 11 décembre dernier, plus d'une semaine après l'élimination de l'équipe des États-Unis par les Pays-Bas au Qatar.

La Fédération américaine de soccer a annoncé mardi avoir ouvert une enquête visant Berhalter, dont le maintien au poste de sélectionneur national est en jeu.

Le principal intéressé avait reconnu avoir été violent envers sa conjointe, mardi, dans une publication sur le réseau social Twitter.

«C'était un moment honteux, que je regrette encore aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse pour mes actions cette nuit-là», a-t-il écrit.