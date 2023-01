Un fort début de match propulse le Rocket vers la victoire

Un début de match canon a pavé la voie à une victoire de 6 à 3 du Rocket de Laval devant ses partisans, mercredi soir, contre le Moose du Manitoba.

Dans la victoire, Rafaël Harvey-Pinard a fait la différence en inscrivant trois buts. Le Québécois a marqué dans chacune des périodes de son équipe, en plus d’ajouter une mention d’aide. L’attaquant Rem Pitlick s’est fait aussi complice sur quatre buts des locaux.

Le Rocket n’a pas perdu de temps en marquant sur trois de ses six premiers tirs pour assommer les visiteurs au premier tiers.

Xavier Simoneau a renoué avec l’action pour la première fois en près d’un mois, après avoir été blessé au visage par un bâton.

En plus d’être chassé à trois occasions dans la rencontre, le fougueux attaquant – un choix de sixième ronde du Canadien de Montréal en 2021 – s’est joint à la fête sur le quatrième but de son équipe en amassant une assistance. Son complice, Nate Schnarr, a trompé la vigilance du gardien Oskari Salminen qui a cédé quatre fois dans les huit premières minutes de la rencontre.

Après 20 minutes, le mal était fait. Laval est demeuré en contrôle jusqu’à la fin grâce à Harvey-Pinard et Jesse Ylonen qui a enfoncé le dernier clou dans cercueil du Moose au troisième engagement,

Le gardien Kevin Poulin a réalisé 24 arrêts dans la victoire, sa septième cette saison.

Ce troisième triomphe consécutif permet d’ailleurs au Rocket de demeurer au plus fort de la course dans la division Nord, avec 30 points, ce qui lui permet d’être en cinquième position. Dans cette section, seulement sept points séparent les Monsters de Cleveland, qui sont au septième rang, et les Comets de Utica, qui sont au troisième échelon.

Le Moose et le Rocket croiseront le fer à nouveau, vendredi soir, à la Place Bell.