Les Devils s’amusent à Detroit

De passage à Detroit pour y affronter les Red Wings, les Devils du New Jersey ont renoué avec la victoire de brillante façon en l’emportant 5 à 1, mercredi soir.

Les Devils ont compté sur une attaque diversifiée, puisque Dougie Hamilton, Alexander Holtz, Jack Hugues et le capitaine Nico Hischier ont tous terminé la rencontre avec un but et une mention d’aide.

L’indiscipline a fait mal à la formation de l’État du Michigan, puisque les visiteurs ont frappé à deux occasions en supériorité numérique, en deuxième période.

Hamilton a d’abord brisé l’égalité, en deuxième période, en y allant d’un tir frappé qui n’a donné aucune chance au gardien Ville Husso. Celui-ci a été une fois de plus impuissant, quelques instants plus tard, lorsque Hischier a redirigé le lancer du défenseur pour le surprendre. Les Devils ont ensuite marqué trois autres fois, sans être embêtés par les locaux.

Auteur de 32 arrêts, le portier Vitek Vanecek a toutefois été privé de son troisième blanchissage de la campagne, avec deux minutes à jouer, lorsque le jeune Lucas Raymond a touché la cible en avantage numérique. Il s’agissait du dixième filet de la campagne pour le jeune suédois sélectionné quatrième au total au repêchage, en 2020, par les Red Wings.

Les Devils, qui ont une fiche de 3-6-1 à leurs dix derniers duels, tenteront de construire sur cette victoire. Ils accueilleront les Blues de St. Louis, jeudi, lors d’un deuxième match en 24 heures.

