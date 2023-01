Énorme prolongation de contrat pour Rafael Devers

Une journée après avoir paraphé un nouveau contrat d’un an en vue de la saison 2023, le joueur de troisième but Rafael Devers et les Red Sox de Boston se sont entendus sur les modalités une prolongation de 11 ans.

Selon le réseau Fox Sports, la seconde entente que l’athlète de 26 ans a signée est de 332 millions $. Il touchera donc environ 30,2 millions $ annuellement dès la saison 2024.

Il s’agit du sixième plus gros montant octroyé à un joueur dans l’histoire des ligues majeures.

Les Red Sox évitent donc que Devers profite de son autonomie complète pour évoluer sous les couleurs d’une autre équipe du baseball majeur.

La saison dernière, le natif de la République dominicaine a maintenu une moyenne au bâton de ,295 en 555 présences sur le marbre. Il a produit 88 points et cogné 27 longues balles en 2022.

Jamais été repêché, Devers a participé deux fois au match des étoiles. Il a maintenu une moyenne de ,283 en 689 matchs en carrière.