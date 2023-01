Bianca Andreescu sèchement vaincue à Adélaïde

La Canadienne Bianca Andreescu a été sèchement éliminée au deuxième tour du tournoi d'Adélaïde, mercredi.

Andreescu, 46e raquette mondiale, a plié l'échine devant la Russe Veronica Kudermetova, quatrième favorite et neuvième joueuse au monde, en deux manches de 6-4 et 6-0.

La rencontre a duré 1h19.

La Canadienne s'était donné une avance de 4-0 à la première manche avant de perdre les 12 parties suivantes.

«Je pense avoir amorcé la rencontre d'une manière fantastique, a souligné Andreescu après la rencontre. (Mon niveau de) confiance était assez haut, mais en même temps, elle ne réussissait pas des gros coups alors il n'y avait pas beaucoup de rythme. Puis, elle s'est mise à frapper de très bons coups et mon service a été moins efficace. [...] Il y a une raison pour laquelle elle est dans le top 10 mondial.

«Je pense que c'est la première fois que je perds 12 parties consécutives. C'est fou.»

Andreescu a tout de même réussi à briser le service de sa rivale à deux reprises en trois tentatives. Toutefois, elle a offert 15 chances de briser à Kudermetova, qui en a profité à six occasions.

La Russe a été extrêmement efficace lors de ses retours de services, remportant 64,7 % des points sur la première balle de service de l'Ontarienne. Kudermetova a remporté 59 des 98 points joués au cours du duel.

Au prochain tour, Kudermetova affrontera la gagnante du match entre la Lettonne Jelena Ostapenko, septième favorite, et la Roumaine Irina-Camelia Begu.

À son premier match du tournoi, Andreescu avait vaincu en trois manches l'Espagnole Garbine Muguruza après avoir effectué une remontée spectaculaire.

Voyez l'entrevue d'Andreescu à Stephanie Myle dans la vidéo ci-dessus.

Fernandez en demi-finale

Au tournoi d’Auckland, Leylah Annie Fernandez a atteint la demi-finale du volet double de cette compétition.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Québécoise et sa partenaire, l’Américaine Bethanie Mattek-Sands, ont battu les Espagnoles Aliona Bolsova et Rebeka Masarova 7-5, 1-6 et 10-5.

Il s’agissait d’un match des huitièmes de finale. Toutefois, l’équipe de Fernandez a bénéficié de l’abandon du duo composé de l’Italienne Elisabetta Cocciaretto et de la Chinoise Wang Xinyu pour passer directement au carré d’as.

Un simple à Auckland, Fernandez sera en action jeudi. Elle se mesurera à l’Autrichienne Julia Grabher dans le cadre de la ronde des 16.