Un ancien choix de première ronde disponible à San Jose?

Le défenseur Ryan Merkley aurait demandé aux Sharks de l’échanger et la formation de San Jose serait prête à l’exaucer.

C’est ce qu’avançait Frank Seravalli, du média sportif Daily Faceoff, mardi.

L’arrière de 22 ans a été sélectionné en première ronde (21e au total) du repêchage de 2018. Il a disputé 39 parties dans la Ligue nationale de hockey, toutes en 2021-2022. Le natif d’Oakville, en Ontario, a récolté un but et cinq mentions d’aide pour six points dans le circuit Bettman.

Cette saison, Merkley évolue pour le Barracuda de San Jose dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Il a amassé 14 aides en 30 rencontres avec cette formation jusqu’à maintenant.

Reconnu pour ses habiletés offensives, Merkley a été la cible des critiques pour son jeu dans son territoire. En 93 parties en carrière dans la LAH, il a maintenu un différentiel de -31 et obtenu 44 points.