Le match Bills-Bengals ne sera pas repris cette semaine

La NFL a annoncé que l’affrontement entre les Bills de Buffalo et Bengals de Cincinnati interrompue lundi soir ne sera pas disputé cette semaine.

Le match a été arrêté au premier quart, après que le maraudeur des Bills Damar Hamlin a été victime d’un arrêt cardiaque après un contact sur le terrain.

«Après avoir parlé avec les deux équipes et le leadership de l’Association des joueurs, j’ai décidé de reporter le duel et que notre attention demeure sur Damar et sa famille, a écrit le commissaire Roger Goodell dans une missive envoyée aux 32 équipes de son circuit. Nous sommes en contact constant avec les clubs et l’équipe médicale qui s’occupe de Damar. Nous allons partager de nouvelles informations quand nous en obtiendrons.»

Le dirigeant a ajouté qu’aucune date de replacement n’avait encore été déterminée pour la reprise du match, mais que ce ne sera pas dans les six prochains jours.

Goodell a aussi précisé que des ressources supplémentaires seront mises à la disposition des joueurs de la NFL en ce qui concerne la santé mentale.