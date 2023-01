L’acrobate du volant n’est plus

Véritable icône et pionnier des sports motorisés extrêmes, le légendaire Ken Block a perdu la vie dans une embardée de motoneige survenue lundi dans le comté de Wasatch, en Utah.

Âgé de 55 ans, le pilote américain, né à Long Beach en banlieue de Los Angeles, s’est tué lorsque l’engin qu’il conduisait s’est renversé sur lui alors qu’il tentait de grimper une pente raide. La nouvelle a été annoncée via les réseaux sociaux de Hoonigan, une entreprise cofondée par Block.

« Des secouristes ont été dépêchés après qu’un appel pour signaler un accident de motoneige eut été fait dans la région de Mill Hollow, en Utah. À leur arrivée, ils ont découvert le corps inanimé de Ken. C’est avec regret que nous annonçons qu’il a succombé à ses blessures », peut-on lire dans ce message émotif.

Block accompagnait un groupe de motoneigistes, mais il était seul quand l’accident s’est produit. Il laisse dans le deuil son épouse Lucy et trois enfants.

Le roi du gymkhana

Plusieurs l’ont décrit comme un véritable acrobate du volant, mais aussi comme le roi du gymkhana, cette spécialité réservée à des voitures et motos qui consiste à défier des parcours parsemés d’obstacles à haut degré de difficultés — et le plus rapidement possible — dont Block était passé maître. Captées sur YouTube, ses prouesses ont été visionnées par des millions de personnes au fil des ans.

Un rival, un mentor...

À l’annonce de la terrible nouvelle, bon nombre de célébrités ont pleuré son départ, dont Lewis Hamilton.

« Je suis dévasté par son décès, a indiqué le septuple champion du monde de Formule 1. Il avait tellement de talent derrière le volant. Nous avions participé à une aventure mémorable en planches à neige au Canada il y a quelques années », a souligné Hamilton.

Travis Pastrana est un autre passionné de sports motorisés à avoir été bouleversé par la mort de Block.

« Pour moi, Ken était un ami, un rival, un mentor et un père de famille qui était plus fier de montrer des photos de ses enfants à faire du karting que de lui-même à réaliser des acrobaties. »

Au Grand Prix de Trois-Rivières

Block était aussi un homme d’affaires. Il avait fondé la bannière DC Shoes, spécialisée dans les vêtements pour planches à roulettes et surf des neiges, en 1994.

Block a participé à une vingtaine d’épreuves du Championnat du monde des rallyes (dont une saison complète en 2011), avant de tenter sa chance en rallycross. Les amateurs se souviendront de son passage au Grand Prix de Trois-Rivières, en 2016.

« Sa présence avait changé la donne. C’était un athlète qui avait un magnétisme hors du commun. Il a fait découvrir notre événement à des gens qui ne seraient jamais venus sans lui », s’est souvenu Dominic Fugère.

« Block est celui qui a réussi à faire le pont entre les sports mécaniques et les sports extrêmes. Issu du monde du skateboard, il a su démontrer qu’il pouvait exécuter le même genre de manœuvres à bord d’une voiture », a renchéri le directeur général du GP3R.

Lia, la fille de Block, devait participer à l’événement de courses sur glace prévu à Trois-Rivières les 20 et 21 janvier dans la catégorie « côte-à-côte », mais il est à se demander si cette tragédie ne bouleversera pas ses plans.

Ken Block compte aussi des participations au Championnat canadien des Rallyes, dont deux victoires au Québec, au Rallye Baie-des-Chaleurs en 2008 et au Défi Petite Nation quatre ans plus tard, nous rappelle le site québécois Pole Position.