Denis Shapovalov poursuit sa route à Adélaïde

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au deuxième tour du tournoi d'Adélaïde, en Australie, mardi.

Shapovalov, septième tête de série de ce tournoi ATP 250, a vaincu le joueur australien issu des qualifications Rinky Hijikata en trois manches de 2-6, 6-4, 6-3.

Au deuxième tournoi, «Shapo» affrontera le Russe Roman Safiulin.

Dans son duel qui a duré deux heures, Shapovalov a claqué sept as, mais a commis la bagatelle de neuf doubles fautes. Par chance, son rival n'a pas fait mieux avec deux as et cinq doubles fautes.

Le Canadien a brisé le service de son adversaire à quatre occasions. Toutefois, son rival a fait de même trois fois.

Shapovalov est le 18e joueur au monde tandis qu'Hijikata est 162e.