Dana White «embarrassé» d’avoir giflé sa femme

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, s’est dit «embarrassé» par ses actions lors d’une altercation qu’il a eue avec son épouse pendant la soirée du Nouvel An, alors qu’ils étaient au Mexique.

Une vidéo de l’événement a été publiée et il est possible d’y voir le couple se chicaner. À un certain moment, Anne White gifle au visage son époux et ce dernier répond immédiatement en la giflant à son tour.

«Il n’y a jamais une excuse pour expliquer qu’un homme frappe une femme, a dit Dana White au site web TMZ. Ma femme et moi, nous sommes mariés depuis près de 30 ans. Nous nous connaissons depuis que nous avons 12 ans. Nous avons vécu plusieurs épreuves ensemble et nous avons trois enfants. Il s’agit d’une situation horrible.»

«Je suis embarrassé, mais il s’agit d’une situation où je m’inquiète davantage pour nous enfants, a-t-il poursuivi. [...] Depuis que la vidéo à fait surface, nous l’avons montré aux enfants et nous nous concentrons sur notre famille présentement. Les gens vont avoir des opinions à ce sujet, et la plupart des opinions des gens seraient justes, surtout dans mon cas. Tu ne dois jamais mettre la main sur une femme.»

Dana White a répété à quelques reprises qu’il s’agissait de la première fois que son épouse et lui s’en prenaient l’un à l’autre physiquement.

«Il y avait certainement beaucoup d'alcool en cause, mais ce n'est pas une excuse, a-t-il déclaré. Je ne fais littéralement aucune excuse pour cette chose. Ce n'était jamais arrivé auparavant.»

Anne White a aussi discuté de l’événement, spécifiant que le geste de son mari n’était pas «dans sa nature».

«Rien de tel ne s'est jamais produit auparavant, a-t-elle affirmé. Malheureusement, nous avons trop bu tous les deux le soir du Nouvel An et les choses sont devenues incontrôlables des deux côtés. Nous en avons parlé en famille et nous nous sommes excusés.»