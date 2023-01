CH: un long voyage qui prend fin

Les Canadiens de Montréal doivent commencer à s'ennuyer du Centre Bell. En effet, le Tricolore disputera le septième et dernier match d'un voyage à l'étranger, mardi soir, face aux Predators de Nashville.

Et ce voyage ne s'est probablement pas passé comme l'équipe l'aurait souhaité. Le Bleu-Blanc-Rouge n'a remporté qu'une seule victoire lors de ce périple, lors du premier match contre les Coyotes de l'Arizona. Par la suite, ce fut des défaites contre l'Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas, les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay et plus récemment, les Capitals de Washington.

Lors de ces cinq revers, le Tricolore n'a marqué que huit buts et en a accordé 26.

Avec 33 points, les hommes de Martin St-Louis sont au dernier rang du classement de la section Atlantique.

De leur côté, les Predators ne font guère mieux, étant également sixièmes au classement de la section Centrale, avec 36 points.

La formation du Tennessee n'a remporté que trois de leurs 10 plus récents matchs.