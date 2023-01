À VOIR: Jagr marque sur une passe de Plekanec... en 2023!

Vous n'avez pas mal lu! Les coéquipiers et amis Jaromir Jagr et Tomas Plekanec continuent de faire la pluie et le beau temps sur les patinoires en Tchéquie.

En effet, les deux hommes, maintenant âgés de 50 ans dans le cas de Jagr, et de 40 ans pour Plekanec, roulent leur bosse dans l'Extraliga, soit le plus haut championnat de hockey professionnel en Tchéquie.

Cet après-midi, les deux hommes ont combiné leurs efforts pour inscrire un but qui rendra un sourire aux lèvres à bien des nostalgiques! Voyez d'ailleurs le filet dans la vidéo principale du texte.

Tous deux sont coéquipiers au sein des Chevaliers de Kladno. Forte de près de 70 000 habitants, Kladno s'avère d'ailleurs être la ville de naissance des célèbres numéros 68 et 14 (à Montréal, du moins).

Lors du lock-out de 2012-13, les deux Tchèques avaient enfilé les couleurs du HC Kladno, récoltant à l'époque 21 buts et 25 passes en 32 matchs dans le cas de Plekanec, alors que Jagr avait amassé un impressionnant total de 57 points (24-33) en deux matchs de plus que son collègue à la pilosité faciale unique.

Dix ans plus tard, leur production offensive n'est peut-être pas au niveau d'autrefois, mais elle n'est certainement pas gênante. Le filet inscrit par Jagr sur la passe de Plekanec était son premier de la campagne, lui qui ne disputait qu'un septième match cette saison. En touchant la cible de nouveau plus tard dans le match, il a donc porté à 2 buts et 5 passes son total durant cette période. Quant à Plekanec, souvent vanté pour ses qualités défensives mais quand même titulaire de 608 points en 1001 matchs dans le circuit Bettman, il récolte deux points dans la défaite de 4 à 3 des siens cet après-midi, portant son total à 28 points en 33 matchs... à 40 ans faut-il le rappeler! C'est bon pour le huitième rang des pointeurs du championnat tchèque.

Comme quoi il n'y a pas que le bon vin qui vieillit bien!