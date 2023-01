Le Canada élimine la Slovaquie... en prolongation!

Les Slovaques pourront quitter les Maritimes la tête bien haute. Ç’aura pris un but spectaculaire de Connor Bedard en prolongation pour mettre fin à leur parcours au Championnat du monde de hockey junior, alors que le Canada l’a emporté 4 à 3 en quarts de finale, lundi à Halifax.

Après avoir été frustré à de nombreuses reprises en période supplémentaire, Bedard a tricoté entre trois joueurs slovaques pour marquer sans aucun doute l'un des filets les plus épatants de l’histoire de la compétition.

Voyez ce superbe but gagnant dans la vidéo ci-dessus.

Le Canada a frappé le poteau pas moins de cinq fois au cours du duel, en plus d’être frustré à de nombreuses reprises par le gardien Adam Gajan.

Dominée 49 à 27 au chapitre des tirs au but, la Slovaquie n’a tout de même pas peiné à générer des chances de marquer de qualité.

Les hommes d’Ivan Fenes ont effacé des retards de 2 à 0 et 3 à 1 pour donner une grande frousse aux favoris locaux.

Libor Nemec a été le plus grand moteur offensif des Slovaques, lui qui a déjoué Thomas Milic à deux reprises. Il a fait dévier un tir de la pointe en avantage numérique pour ouvrir le compteur des siens, puis il a profité des prouesses de l’espoir du Canadien de Montréal Filip Mesar pour créer l’égalité. Ce dernier a leurré Owen Zellweger et Brandt Clarke avant de servir une remise parfaite sur la palette de Nemec pour porter la marque à 3 à 3.

Robert Baco a aussi enfilé l’aiguille pour les Slovaques, bénéficiant d’une passe précise de Peter Repcik.

Encore Bedard

C’en était presque devenu une formalité, mais Bedard est aussi devenu le meilleur buteur et pointeur de l’histoire du Canada au Mondial junior.

Il a ouvert la marque en échappée après un peu plus de six minutes de jeu au premier vingt, en plus de récolter une mention d’aide sur la réussite de Dylan Guenther en période médiane.

Bedard est ainsi devenu le meneur de l’histoire de l’unifolié pour les buts, avec 16, et pour les points, avec 33. Il a aussi établi une nouvelle marque canadienne pour le nombre de points en un seul tournoi (20).

Zach Ostapchuk a aussi touché la cible pour la feuille d'érable dans la victoire.

Le Canada disputera son match de demi-finale mercredi, contre les États-Unis.