Hernan Losada a trouvé ses adjoints

Le nouvel entraîneur-chef Hernan Losada a fait ses choix. Son compatriote Sebastian Setti sera son adjoint à la barre du CF Montréal, tandis que Barthélémy Delecroix sera son préparateur physique.

C'est ce que le club a annoncé lundi.

Ayant accroché ses crampons en 2017 après une carrière de 13 ans, Setti possède un peu d’expérience comme entraîneur. Il a en effet dirigé le CD Laudio, en troisième division espagnole, au cours de la saison 2020-2021. Depuis, il était recruteur pour le club grec Asteras Tripolis.

Delecroix était quant à lui responsable de la performance du Stade de Reims jusqu’au mois de février 2022.

«Je suis très heureux d’ajouter deux jeunes professionnels de grande qualité pour compléter mon personnel, a déclaré Losada dans un communiqué. Je crois qu’il est primordial de pouvoir compter sur des collègues ayant différentes connaissances et capacités. En tant qu’entraîneur, je cherche toujours à m’entourer des meilleurs afin de continuer d’apprendre et de grandir chaque jour.»

«[Setti] est un grand passionné de football et un amoureux du jeu d’équipe. Sa vaste expérience internationale sera un grand atout de communication et d’inclusion dans le groupe. [Delecroix] est quant à lui un professionnel hyper préparé et spécialisé dans le conditionnement physique et la gestion des charges de travail.»

Losada a été nommé entraîneur-chef du onze montréalais le 21 décembre dernier. Il dirigeait auparavant le D.C.United. Laurent Ciman demeurera avec le CF Montréal à titre d’adjoint, tout comme le préparateur physique adjoint Stefano Pasquali et l’entraîneur des gardiens de but Romuald Peiser.

D’autres instructeurs pourraient s’ajouter au groupe, a par ailleurs mentionné l’équipe.