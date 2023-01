Fantasy TVA Sports: la semaine d’Antti Raanta

Les Hurricanes de la Caroline voguent sur une incroyable séquence de 11 victoires et le gardien de but Antti Raanta est au cœur de tout cela.

Avec trois victoires, dont deux par blanchissage, lors de la dernière semaine, Raanta a généré un total de 10 points pour les poolers qui l’ont sélectionné. Ainsi, c’est trois de plus que ses plus proches poursuivants, le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson et l’attaquant des Predators de Nashville Filip Forsberg.

Raanta prend ainsi la relève de Pyotr Kochetkov, qui avait pris la relève de Frederik Andersen, blessé. Le Finlandais a d’ailleurs remporté les cinq dernières parties de Canes, remontant au 22 décembre dernier.

Retour sur la semaine 12

Bravo à Alexandre Sauriol pour sa victoire hebdomadaire grâce à 68 points. Avec Connor McDavid et Erik Karlsson, qui ont respectivement obtenu six et sept points, le meilleur pooler de la dernière semaine a misé juste.

Il a bien complété sa formation avec Kyle Connor, Tim Stützle et Victor Hedman qui ont tous amassé cinq points.

Une semaine tranquille de mon côté avec 48 points. Mais outre McDavid, Alex DeBrincat, Karlsson et Connor Hellebuyck, le reste de ma formation était au neutre avec en prime une erreur fatale : Kochetkov au lieu de Raanta. Je baisse la tête.

Prédictions pour la semaine 13

Cette semaine, sept formations disputent quatre rencontres. 22 équipes disputent trois parties alors que trois formations ne prendront part qu'à deux duels, soit les Sénateurs, les Sharks et les Sabres.

Voici les équipes qui prendront part à quatre matchs :

Ducks d’Anaheim : PHI , DAL , SJS , BOS

, , , Coyotes de l’Arizona: FLO, PHI, CHI, PIT

Bruins de Boston : PIT , LAK, SJS, ANA

, LAK, SJS, ANA Blue Jackets de Columbus : OTT, WSH , CAR , WSH

, , WSH Blues de St. Louis: TOR, NJD, MTL, MIN

Maple Leafs de Toronto: STL , SEA , DET , PHI

, , , PHI Capitals de Washington : BUF, CBJ, NSH, CBJ

* Les matchs en gras sont à domicile

Cette semaine, les Maple Leafs seront à l’honneur dans mon équipe avec Mitch Marner, Michael Bunting et Morgan Rielly. La formation de la Ville Reine est l’une des meilleures de la LNH et dispute quatre parties, dont trois à domicile.

J’ai aussi opté pour Erik Gustafsson. L’ancien défenseur du CH semble tirer profit de la blessure de son coéquipier John Carlson.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), David Pastrnak (Bruins, 4 points), Mitch Marner (Maple Leafs, 4 points), Trevor Zegras (Ducks, 2 points), Jordan Kyrou (Blues, 2 points), Michael Bunting (Maple Leafs, 1 point)

: Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), David Pastrnak (Bruins, 4 points), Mitch Marner (Maple Leafs, 4 points), Trevor Zegras (Ducks, 2 points), Jordan Kyrou (Blues, 2 points), Michael Bunting (Maple Leafs, 1 point) Défenseurs : Erik Gustafsson (Capitals, 1 point), Jakob Chychrun (Coyotes, 2 points), Charlie McAvoy (Bruins, 2 points, étoile), Morgan Rielly (Maple Leafs, 2 points)

: Erik Gustafsson (Capitals, 1 point), Jakob Chychrun (Coyotes, 2 points), Charlie McAvoy (Bruins, 2 points, étoile), Morgan Rielly (Maple Leafs, 2 points) Gardiens de but : Connor Hellebuyck (Jets, 3 points, étoile), Martin Jones (Kraken, 2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 14h00, pour effectuer vos sélections.