Félix Auger-Aliassime s'incline d'entrée à Adélaïde

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné au premier tour du tournoi d'Adélaïde, lundi.

Auger-Aliassime, deuxième tête de série de la compétition derrière le Serbe Novak Djokovic, a baissé pavillon en deux manches de 6-4, 7-6 (5) devant l'Australie Alexei Popyrin, issu des qualifications et 120e au monde.

La rencontre a duré 1h54.

Avec sept as, deux doubles fautes et un pourcentage d'efficacité de 68% en première balle de service, «FAA» n'a pas mal fait lors de ses mises en jeu. Il a toutefois été brisé à deux reprises par son rival.

Au prochain tour, Popyrin affrontera l'Américain Marcos Giron.

Lors de ce même tournoi, en double, le Canadien Vasek Pospisil et Novak Djokovic ont été défaits par le Bosnien Tomislav Brkic et l'Équatorien Gonzalo Escobar, 4-6, 6-3, 10-5.

De plus, le Canadien Denis Shapovalo et son partenaire américain Sebastian Korda ont remporté leur match de premier tour face aux Japonais Taro Daniel et Yoshihito Nishioka, 6-3, 6-4.

«Shapo» disputera son match de simple, mardi, face à l'Australien Rinky Hijikata.

Marino et Fernandez passent

À Auckland, en Nouvelle-Zélande, la Québécoise Leylah Fernandez, troisième favorite, n'a fait qu'une bouchée de la Tchèque Brenda Fruhvirtova, 6-1, 6-1, alors que la Canadienne Rebecca Marino, huitième tête de série, a défait l'Italienne Dalma Galfi, 6-3, 7-6 (3).

Il s'agissait de deux matchs de premier tour.

Marino affrontera la Belge Ysaline Bonaventure au tour suivant alors que Fernandez croisera le fer avec avec l'Autrichienne Julia Grabher.