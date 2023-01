NBA : Qui pourra arrêter Luka Doncic?

Forts d’une séquence de six victoires, les Mavericks de Dallas (21-16) peuvent désormais aspirer au premier rang de l’Association de l’Ouest de la NBA. Le basketball a beau être un sport d’équipe, mais les succès de l’équipe texane s’expliquent par les prouesses d’un seul homme : Luka Doncic.

Le mois de décembre a été des plus fructueux pour le meneur slovène. En plus de mener les siens vers un dossier de 11-5, il a connu trois matchs de 50 points ou plus pour porter sa récolte à 34,2 points par partie depuis le début de la campagne, un sommet dans le circuit Silver.

Avant d’accueillir Doncic et les «Mavs», samedi, l’entraîneur-chef des Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, s’était d’ailleurs fixé un objectif plutôt généreux : limiter l’athlète de 23 ans à moins de 50 points.

Doncic s’est toutefois moqué des Spurs en amassant 51 points, neuf mentions d’assistance et six rebonds, dans une courte victoire de 126 à 125.

«En sept ans dans la ligue, je n’ai jamais vu quelqu’un accomplir ce qu’il est en train de réaliser, a lancé son coéquipier Christian Wood au site de la NBA. Il ne peut rien lâcher. Il vit une séquence incroyable et il est clairement un des meilleurs joueurs dans la ligue. Je suis heureux pour lui.»

Wood a bien raison de se réjouir, car les Mavericks seraient probablement perdus sans les services de la troisième sélection au total du repêchage de 2018. Doncic est parvenu à pallier la perte de Dorian Finney-Smith, Josh Green, Maxi Kleber et JaVale McGee, qui sont tous présentement sur le carreau.

«Nous avons plusieurs blessures en ce moment et nous nous attendons à plus de la part de nos joueurs de banc, a estimé l’instructeur-chef Jason Kidd. Mais Luka parvient à compenser cela.

«On ne peut pas s’attendre à ce qu’il obtienne 50 points tous les soirs. Mais il a été incroyable [samedi]. Il nous a encore dépannés.»

Les Mavericks auront l’occasion de prolonger leur série victorieuse face à la dernière équipe de l’Ouest, les Rockets de Houston, lundi.