Lens fait tomber Paris

Lens a infligé au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison (3-1) et relancé le suspense en Ligue 1, dans le choc entre les deux premiers, dimanche pour la 17e journée.

L'année commence en Sang et Or. Le collectif artésien a éclipsé les absences de deux individualités majeures dans la capitale, Lionel Messi (en congés) et Neymar (suspendu), et le dauphin revient à quatre longueurs du leader.

Avec notamment un magnifique match de Loïs Openda, buteur et passeur, l'équipe de Franck Haise, qui vivait son 100e match sur le banc lensois, a mérité sa victoire, dans un stade Bollaert incandescent.

Lens profite aussi de ce succès de prestige pour allonger à sept points son avance sur l'Olympique de Marseille (3e), qui joue à Montpellier lundi.

Surtout, avec cette neuvième victoire en neuf matches dans son stade, le Racing se retrouve bel et bien dans la course à un deuxième titre de champion, après celui de 1998.

Le PSG garde de l'avance en tête, mais cette première défaite toutes compétitions confondues depuis le 20 mars 2022 (3-0 à Monaco) a révélé des failles, notamment en défense, et le gardien Gianluigi Donnarumma est apparu fébrile.

Cette fois Kylian Mbappé, longuement acclamé par Bollaert à l'échauffement, n'a pas pu sauver son équipe, comme contre Strasbourg mercredi, où il a arraché la victoire (2-1) à la dernière seconde.

Lyon rechute

Loin derrière, Monaco (4e) est revenu à la hauteur de l'OM en battant Brest (1-0), grâce à une superbe frappe du Russe Aleksandr Golovin.

Le podium, l'Olympique lyonnais en est très loin après sa défaite à domicile contre Clermont (1-0), sur un penalty en fin de match de l'Autrichien Muhammed Cham (86e). Une vraie rechute.

La révolution du nouvel entraîneur, Laurent Blanc, n'avance pas. Après leur belle victoire à Brest (4-2), les Rhodaniens font un nouveau pas en arrière, et ne sont que 8e, à neuf points de l'OM, talonnés par leur vainqueur du jour, deux longueurs derrière.

En bas du classement, le FC Nantes (14e) a pris ses distances avec la zone rouge en dominant Auxerre (18e) sur un but de Marcus Coco (1-0), en attendant la suite des matches de lundi.

Le SCO d'Angers reste coincé à la dernière place avec une neuvième défaite d'affilée, contre le cours du jeu, contre Lorient (2-1), relancé après six matches sans victoire.

Au stade Raymond-Kopa d'Angers, les tribunes étaient très clairsemées pour cette inhabituelle journée du 1er janvier.

Les plus bruyants ont été la petite centaine de Lorientais dans le parcage et les dizaines de Marocains venus agiter des drapeaux en l'honneur de Boufal et Ounahi, les deux Lions du SCO rentrés quatrièmes de la Coupe du monde au Qatar.

Revenus samedi de vacances, les deux joueurs ont été honorés par le club et ont brièvement salué les supporters avant le coup d'envoi

À Nantes, cette « Celebration Week » voulue par la Ligue de football professionnel (LFP) a aussi fait grincer. Les organisations de supporters avaient appelé à un boycott du match pour protester contre la tenue de rencontres en semaine et le 1er janvier, avec une banderole tribune Loire disant: « LFP, diffuseurs: vos programmations tuent nos stades ».

Le stade Bollaert aussi s'est agacé, préférant jouer « le week-end », mais l'ambiance était quand même volcanique!