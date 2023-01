Lafrenière de retour, les Rangers l'emportent

Les Rangers de New York ont retrouvé le chemin de la victoire en l'emportant par la marque de 5 à 3 face aux Panthers de la Floride, au FLA Live Arena, dimanche.

La formation new-yorkaise a connu des difficultés au cours des dernières semaines, ayant subi trois revers en quatre matchs avant de match du jour.

Artemi Panarin a confirmé la victoire au milieu de la troisième période, donnant une avance de deux buts aux siens. Ce dernier a décoché un tir sans avertissement qui a surpris le gardien adverse Sergei Bobrovsky.

Ce filet a refroidi les partisans floridiens, qui venaient de célébrer le but d’Eric Staal.

Mika Zibanejad a entamé l’année 2023 du bon pied. Le Suédois a fait scintiller la lumière rouge à deux reprises sans réplique lors des deux premières périodes.

Chris Kreider et Vincent Trocheck ont complété la marque pour les vainqueurs. Les répliques sont venues de Nick Cousins et Sam Bennett.

Alexis Lafrenière retrouve son poste

C’était le retour d’Alexis Lafrenière dans l’alignement après avoir été laissé de côté durant le match face au Lightning de Tampa Bay. Celui-ci n’a pas obtenu de point et a joué pendant 11 min 48 s. Il a conclu le duel avec un lancer vers le filet et un différentiel de -1.

«Peut-être qu'il dira que c'est un coup de semonce, ou qu'il l'interprétera différemment, avait glissé l’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant, au site du circuit Bettman avant le match.

«J'ai juste dit que je n'ai pas aimé la façon dont il avait joué le dernier match. Les trois ou quatre parties auparavant, il n’avait pas été particulièrement bon non plus. Il jouait de manière correcte, mais sans plus. Parfois, c'est juste d’être plus concentré et de mieux jouer.»

Le Québécois n’a inscrit aucun but et récolté quatre passes à ses huit derniers matchs. Il a récolté 17 points, dont cinq buts, en 36 matchs cette saison.