St-Louis, l’«entraîneur idéal dans la situation présente»

Les Canadiens viennent d’encaisser deux véritables «volées» aux mains des Panthers et des Capitals et traversent assurément leur moment le plus difficile de la saison.

Heureusement pour les joueurs du Tricolore, en particulier les jeunes, l’homme à la barre de l’équipe s’appelle Martin St-Louis, ce qui reste une bonne nouvelle dans les circonstances, a estimé l’ancien du CH Maxim Lapierre, samedi, à «l’Après-match».

«Martin St-Louis est l'entraîneur idéal, selon moi, dans la situation présente, a-t-il indiqué, après la défaite de 9-2 contre les Capitals. C'est que lui, il va garder ça positif. Par son cheminement, dans sa carrière, il n'abandonnera jamais. Il va toujours trouver une façon d'aider ces jeunes-là.»

Lapierre estime que St-Louis va rester concentré sur le développement de ses éléments prometteurs et réussira à les aider à naviguer cette tempête.

Mais alors que l’organisation semble se diriger vers une fin de saison assez compliquée, doit-elle néanmoins se donner le devoir de garder ses partisans intéressés?

«Je pense que la défaite de 9-2 va laisser des traces et je ne pense pas que (le directeur général) Kent Hughes peut laisser aller les choses», a avancé l’animateur Dave Morissette, qui croit que des changements sont possibles et même souhaitables.

