Mondial junior: une autre victoire des Suisses en bris d’égalité

La Slovaquie pouvait toujours espérer terminer au premier rang du Groupe B du Championnat du monde de hockey junior avec une victoire, mais la Suisse est venue jouer les trouble-fêtes en l’emportant 4 à 3 en fusillade, samedi à Moncton.

Le défenseur Rodwin Dionicio a fait la différence lors de la 10e ronde de la séance des tirs de barrage, au cours de laquelle les gardiens Kevin Pasche et Adam Gajan ont respectivement fermé la porte huit et sept fois. Ils avaient préalablement repoussé 32 et 29 rondelles au cours des 65 minutes de jeu.

Un double de Servac Petrovsky en 49 secondes lors du deuxième vingt semblait pourtant avoir placé les Slovaques en excellente position avec une avance de deux filets. L'espoir du Canadien de Montréal Filip Mesar a récolté des mentions d'aide chaque fois. Mischa Ramel et Lorenzo Canonica ont toutefois ramené les deux équipes sur un pied d’égalité en troisième période.

Il s’agit d’une troisième victoire pour les Suisses, mais puisqu’elles sont toutes survenues en bris d’égalité, ils sont assurés de terminer au quatrième rang de leur groupe. Ils affronteront en quart de finale les champions du Groupe A.