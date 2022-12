Le Phoenix gâche le réveillon au Centre Vidéotron

Les Remparts voulaient profiter de leur premier match au Centre Vidéotron en plus de deux semaines pour prolonger leur série de cinq victoires, mais le Phoenix de Sherbrooke a gâché la fête en l’emportant 5 à 2, samedi à Québec.

Profitant de l’appui de pas moins de 16 017 partisans en cette veille du Jour de l’An – la plus grosse foule de la saison dans la capitale nationale –, la troupe de Patrick Roy a été complètement menottée en première période. Israël Mianscum en a profité pour ouvrir la marque, et le club de l’Estrie n’a plus jamais regardé derrière.

Menés 4 à 0 à mi-chemin en troisième période, les «Diables rouges» ont donné un peu d’espoir aux partisans en réduisant l’écart de moitié, gracieuseté de Vsevolod Komarov et de Théo Rochette. Justin Gill a toutefois brisé cet élan dans une cage déserte avec 2 min 30 s à écouler au match.

Gill a connu un fort match, totalisant deux buts et trois points. Il a atteint le plateau des 30 filets, lui qui en compte 31 en 36 sorties cette saison. Cole Huckins (un but, une aide) et Ethan Gauthier (deux aides) sont les deux autres joueurs qui ont obtenu plus d’un point, tandis que la recrue Maxime Côté a été l’autre buteur de la formation de l’Estrie.

Devant la cage du Phoenix, Olivier Adam a repoussé 27 des 29 rondelles dirigées vers lui, limitant les dégâts malgré deux buts en dernier tiers lorsque les Remparts tentaient la remontée. À l’autre bout de la patinoire, William Rousseau a été mis à l’épreuve à 26 reprises, cédant quatre fois.

Encore en tête

Malgré cette défaite, les Remparts demeurent confortablement installés au premier rang de l’Association de l’Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en vertu d’un dossier de 28-6-1 bon pour 57 points. Ils affronteront les Voltigeurs à Drummondville mercredi.

Le Phoenix, de son côté, recevra les Huskies de Rouyn-Noranda le même jour. Il pourrait le faire avec nul autre que Jacob Melanson, alors que le quotidien «Le Soleil» rapportait en avant-midi qu’une transaction pourrait être annoncée prochainement entre le Phoenix et le Titan d’Acadie-Bathurst.

Melanson a touché la cible 25 fois et a amassé 44 points en 27 sorties cette saison. L’athlète de 19 ans a été une sélection de cinquième ronde du Kraken de Seattle en 2021.

Ailleurs dans le circuit Courteau

L’Armada de Blainville-Boisbriand a livré une solide bataille, samedi devant ses partisans, mais les nombreuses attaques des Olympiques de Gatineau ont finalement permis aux visiteurs de l’emporter 5 à 4.

La troupe de Louis Robitaille a bombardé le filet de Charles-Édward Gravel, qui a tout de même terminé la rencontre avec 44 arrêts sur 49 tirs.

L’attaquant James Swan et le défenseur Zachary Cardinal ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide dans la défaite. Alors que l’Armada tirait de l’arrière en début de troisième période, Cardinal a été en mesure d’inscrire le troisième filet de son équipe, lors d’un désavantage numérique, pour créer l’égalité.

Toutefois, Cam MacDonald a aussitôt répliqué, 45 secondes plus tard, avec son deuxième but de la rencontre, son 18e de la saison. À mi-chemin au troisième tiers, Olivier Nadeau a inscrit son deuxième but en trois rencontres cette saison pour propulser les siens en avance pour de bon.

Swan a réduit l’écart avec un peu plus de cinq minutes à faire, mais l’Armada a tout de même dû baisser pavillon.

Les hommes de Bruce Richardson reprendront l’action à domicile, mardi, contre les Foreurs de Val-d’Or.

Les Saguenéens s’écroulent

À Chicoutimi, les Saguenéens ont bousillé une avance de trois buts, en troisième période, avant de voir le Drakkar de Baie-Comeau mettre la touche finale en prolongation pour se sauver avec une victoire de 6 à 5.

Les «Sags» profitaient pourtant d’une avance de 5 à 2 avec moins de six minutes à jouer. Les visiteurs ont marqué trois foins en moins de quatre minutes, dont deux buts en 18 secondes, pour forcer la prolongation.

La formation dirigée par l’entraîneur-chef Yanick Jean a ensuite fait preuve d’indiscipline avec une pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire. Le Drakkar n’en demandait pas tant. Marshall Lessard a complété le travail.

Il s’agit d’une quatrième défaite consécutive pour les Saguenéens.

Le party a commencé tôt pour Lawrence

Pour fêter l’arrivée de la nouvelle année, Josh Lawrence n’a pas perdu de temps. L’attaquant a marqué quatre buts en plus d’ajouter trois assistances pour permettre aux Mooseheads d’Halifax de gâcher la fête au Cape Breton avec une convaincante victoire de 11 à 3.

Les Voltigeurs terminent sur une bonne note

À Rimouski, une performance de deux buts et d’une mention d’aide de William Dumoulin n’aura pas suffi à l’Océanic pour terminer l’année en force, puisque les Voltigeurs de Drummondville ont signé une victoire de 5 à 4.

Le vétéran de 20 ans, Jérémy Lapointe, a inscrit son 23e filet de la campagne, à mi-chemin au deuxième engagement pour donner l’avance aux Voltigeurs pour de bon.

Le frère de Dawson Mercer, Riley, s’est dressé devant 38 des 42 tirs à son endroit pour mériter la victoire.