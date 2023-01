Le Canada domine la Suède

HALIFAX | La mort, les taxes et Connor Bedard qui réécrit le livre des records canadiens au Championnat mondial de hockey junior.

L’attaquant de 17 ans a poursuivi sa domination en récoltant quatre mentions d’aide dans une victoire de 5-1 du Canada sur la Suède lors du dernier match de la phase de groupe. Avec cette victoire, ÉCJ termine deuxième du groupe A et affrontera la Slovaquie en quarts de finale, lundi.

Les quatre passes de Bedard lui ont non seulement permis d’égaler la marque du plus grand nombre de points en un seul tournoi pour un joueur canadien (18), codétenu avant lui par Dale McCourt, Brayden Schenn mais aussi de porter son total de points en carrière au Mondial junior à 31, et ainsi égaler la marque canadienne d’Eric Lindros.

Et, tenez-vous bien : Lindros avait réussi cette marque en 21 matchs alors que Bedard l’a fait en 13 et qu’il lui reste possiblement trois autres rencontres à disputer dans le tournoi !

«Il est tout feu, tout flammes en ce moment, a reconnu l’attaquant Brennan Othmann. Nous sommes chanceux de l’avoir de notre côté et qu’il soit en feu comme ça à l’approche des matchs importants.»

Un joueur imprévisible

Othmann a été l’un de ceux qui a bénéficié des quatre aides de Bedard, hier, inscrivant le deuxième but du Canada. Le premier avait été marqué par Joshua Roy, après seulement 57 secondes d’écoulées.

«Il est incroyable ! Tu ne sais pas ce qu’il va faire. Il a la rondelle et ça doit tellement être dur défendre contre lui. Des fois, même moi, je joue avec lui et je reste surpris quand il fait ses feintes. En plus, son lancer est incroyable. Il voit tout sur la glace et si tu es libre, il va te la donner», le complimentait quant à lui l’ailier beauceron.

Bedard n’avait que deux ans quand Lindros a pris sa retraite, en 2007. Il comprenait tout de même l’importance de la marque qu’il venait de franchir.

«Mon père m’a parlé un peu de Lindros et m’a dit à quel point c’était un joueur exceptionnel et un talent historique. D’avoir mon nom à côté du sien, c’est un peu fou.»

En plus, le 31 décembre marquait la date de fête de son père, Thomas.

«Je ne crois pas que les gars le savent mais, pour moi, c’était très important.»

Avec 18 points, Bedard largement domine le classement des compteurs du tournoi. Son plus proche poursuivant, son coéquipier Logan Stankoven, a jusqu’ici inscrit huit points.

Domination

S’ils restaient des doutes sur Équipe Canada junior, après la défaite contre les Tchèques lors du premier match de la phase de groupe, ils ont été en partie dissipés, samedi.

ÉCJ a été impitoyable dès les premières minutes de jeu, imposant leur style robuste et physique aux Suédois. Roy et Othmann ont marqué sur les deux premiers tirs du Canada et les Suédois n’ont jamais vraiment été en mesure de rattraper ce retard, malgré un but qui réduisait l’écart à 3-1 lors d’un avantage numérique de cinq minutes à la suite d’un coup de genou de Zack Ostapchuk, geste qui l’a chassé du match.

«Notre identité, ça va être d’être physique et c’est ce qu’on doit imposer en quarts de finale. Ce sera important pour nous et si on fait ça, je ne vois pas une équipe qui peut nous accoter», estimait quant à lui l’attaquant Nathan Gaucher, auteur de quelques solides mises en échec face aux Suédois.

Tyson Hinds, Othmann avec son deuxième, et Kevin Korchinski ont complété la marque pour le Canada alors que Ludvig Jansson a été le seul à déjouer Thomas Milic.

Et parlant de doutes, d’ailleurs, Milic a lui aussi été en mesure d’en dissiper quelques-uns hier. Peu testé en première, il a eu à se distinguer à quelques reprises lors du second tiers dont une fois à bout portant sur un tir sur réception de Jonathan Lekkerimaki. Il a terminé le match avec 22 arrêts.

«Il a très bien joué ce soir, a reconnu l’entraineur-chef Dennis Williams. Il a été solide et a très bien contrôlé ses rebonds. Ses arrêts en désavantage numérique ont été très importants. Il a fait paraître certains arrêts faciles alors qu’ils ne l’étaient pas.»

Le Canada aura maintenant rendez-vous avec la Slovaquie, troisième du groupe B, en quarts de finale lundi soir. Toutes les formations bénéficieront d’une journée de congé, dimanche.