Danault poursuit sa séquence dans la défaite

Le Québécois Phillip Danault a poursuivi sur son excellente lancée, mais les Kings ont tout de même baissé pavillon 4 à 2 face aux Flyers de Philadelphie, samedi à Los Angeles.

Danault a décoché un puissant tir frappé pour surprendre Samuel Ersson et obtenir son 12e de la campagne, au premier tiers. Le natif de Victoriaville a ainsi conclu l’année 2022 en ayant amassé au moins un point à ses sept derniers matchs.

Les efforts de Danault n’ont toutefois pas découragé la troupe de John Tortorella. Owen Tippett a touché la cible d’un tir précis dans la partie supérieure au deuxième vingt, pour créer l’égalité, avant de voir Noah Cates faire de même en troisième période, grâce à la circulation devant le gardien Jonathan Quick, et ce, même si les Flyers évoluaient en infériorité numérique.

Cates, Tippett et Scott Laughton ont tous terminé la rencontre avec un but et une mention d’aide dans le camp des vainqueurs.

Grâce à cette victoire, les Flyers ont maintenant 33 points au classement, le même nombre de points que le Canadien de Montréal dans l’Association de l'Est.

La formation de l’État de la Pennsylvanie profitera d’une journée de repos avant de se mesurer aux Ducks, lundi, à Anaheim.