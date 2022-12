«Ça ne marche pas toujours comme ça» - Brind'Amour

Même si les Hurricanes de la Caroline ont remporté 10 matchs de suite, tout n’est pas rose pour l’équipe, à commencer par les unités spéciales. Ces dernières ont toutefois brillé vendredi, au grand plaisir de Rod Brind’Amour.

Le jeu de puissance des Hurricanes était au 27e rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) avant le duel de vendredi contre les Panthers de la Floride, à 17,5 %. L’infériorité numérique était 11e, à 80,7 %.

Or, les «Canes» ont touché la cible trois fois en avantage numérique tout en réduisant au silence les Panthers six fois lorsque ceux-ci évoluaient avec au moins un homme en plus. Résultat: une convaincante victoire de 4 à 0.

«Nous avons eu nos occasions et [la rondelle] est entrée, s’est félicité Brind’Amour, selon le site officiel de la LNH. Ça ne marche pas toujours comme ça, mais ce soir ça a marché. Nous n’avons pas vraiment eu un match de la sorte cette année où nous avons tiré profit du jeu de puissance.»

«Le désavantage numérique était bon aussi, alors les équipes spéciales nous ont donné le match. C'est le hockey maintenant. Vous devez avoir ce déclic, car cela vous fait gagner des matchs.»

Mais unités spéciales ou pas, les Hurricanes ne perdent plus. Et aux yeux de l’instructeur, c’est la constance de ses protégés qui a fait la différence.

«Je pense que nous avons été solides tout au long de cette séquence et, pour être honnête avec vous, toute l'année. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette séquence, c'est que nous n'avons eu aucune baisse dans notre jeu.»

Raanta brillant

Impossible de parler des succès des Hurricanes sans parler du gardien Antti Raanta. Le vétéran a en effet signé un deuxième jeu blanc de suite, vendredi, après celui réalisé dans une victoire de 3 à 0 contre les Blackhawks de Chicago, mardi.

Dans ces deux victoires, il a repoussé 43 rondelles. Il montre un dossier de 9-2-2 jusqu’ici cette saison.

«"Rants" a réalisé des arrêts difficiles ce soir, a dit Brind'Amour. Cela arrange tout le groupe quand vous êtes sur la glace, que vous faites une erreur et que le gardien de but effectue l'arrêt. Vous n’avez pas à parler [de vos erreurs]. Il était bon ce soir.»

Les Hurricanes reprendront l’action dimanche en rendant visite aux Devils du New Jersey en après-midi.