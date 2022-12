Un jeune Croate prometteur arrive en MLS

Le Los Angeles FC a frappé un grand coup vendredi en annonçant l’arrivée du prometteur attaquant Stipe Biuk, âgé de 20 ans.

Biuk, originaire de la Croatie, a accepté un pacte de quatre ans assorti d’une option d’un an dont pourra se prévaloir le club californien en 2027.

«Stipe est un joueur incroyablement talentueux avec une expérience considérable pour son âge et qui est reconnu comme l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe, a déclaré dans un communiqué le coprésident et directeur général du LAFC, John Thorrington. C'est excitant d'accueillir un joueur de sa qualité, de son expérience et de son potentiel, et nous sommes convaincus qu'il excitera nos partisans et contribuera au succès de notre équipe dans les années à venir.»

Biuk a pris part à 52 matchs de ligue avec le Hajduk Split, en première division croate. Il a totalisé cinq buts et ajouté deux mentions d’aide. Il a par ailleurs été nommé en 2022 pour le prix Golden Boy, remis annuellement au meilleur jeune joueur de l’Europe.

Par ailleurs, le réputé journaliste Tom Bogert a avancé que les Whitecaps de Vancouver finalisent actuellement un contrat avec le défenseur Mathias Laborda. Ce dernier a déjà remporté à 23 ans trois titres en première division uruguayenne avec le Club Nacional. Il deviendra libre comme l’air le 1er janvier.

L’attaquant et joueur désigné du Nashville SC Ake Loba serait quant à lui sur le point de s’entendre avec le FC Mazatlan, dans la Liga MX.