Sean Monahan dans la mire des Bruins?

La mi-saison arrive à grands pas dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et déjà, les rumeurs de transaction s’intensifient aux quatre coins du circuit Bettman.

L’état-major des Canadiens de Montréal retiendra assurément l’attention d’ici la date du 20 février 2023.

Quelles décisions prendra Kent Hughes dans les dossiers de Jonathan Drouin, Sean Monahan, Joel Edmundson et Evgenii Dadonov, entre autres, qui afficheront tous le statut d’agent libre sans compensation à la fin de la présente campagne.

«Sean Monahan attire l’attention», a d’abord fait entendre l’analyste Yvon Pedneault.

«On m’indique que les Bruins de Boston tendent la perche présentement dans le dossier de Monahan.»

«Plusieurs autres équipes pourraient être tentées d’en faire l’acquisition. Sean Monahan est un candidat au titre de joueur de location intéressant», a-t-il renchéri.

«La position de centre est toujours très convoitée à cette période l’année.»

Le dossier Alexis Lafrenière

L’entraîneur-chef des Rangers de New York, Gerard Gallant n’a pas manqué d’alimenter la machine à rumeurs en laissant de côté le Québécois Alexis Lafrenière, jeudi soir.

De la galerie de presse du Amalie Arena, le premier choix au total des Rangers en 2020 a vu ses coéquipiers s’incliner par la marque de 2-1 en fusillade aux dépens du Lightning de Tampa Bay.

«Un joueur sélectionné premier au total qui se retrouve dans les gradins, ça soulève plusieurs interrogations», toujours selon Pedneault.

«Alexis Lafrenière n’est pas un attaquant de puissance comme semble le prétendre les Rangers, mais bel et bien un passeur.»

«Les Rangers vont être dans la course pour obtenir les services de Patrick Kane. Est-ce que Lafrenière pourrait être un hameçon?»

Un appel du Tricolore?

«Jeff Gorton a-t-il téléphoné le directeur général à New York au sujet de Lafrenière? Il faut se rappeler que Gorton, actuellement à l’emploi du CH, était le grand manitou des Rangers lors de la sélection du Québécois en 2020.»

En rafale

«La cible de Joe Sakic pourrait être du côté des Blackhawks de Chicago, un certain Jonathan Toews.»

«Les Canucks de Vancouver devront décider si l’heure d’une cure de rajeunissement est venue.»

«Le Tricolore est-il certain que Kirby Dach est un joueur de centre? Si on est incertain chez les dirigeants des Canadiens, on pourrait s’enquérir de Bo Horvat à Vancouver.»

Yvon Pedneault fait le point dans la vidéo principale ci-dessus.