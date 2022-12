Paris sportifs: les meilleures offres de samedi

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 31 décembre qui en valent le détour.

Hockey : Canada c. Suède

Le Canada a prouvé dans les deux derniers matchs qu’ils étaient capables de faire de grandes choses en l’offensive. Bien sûr, l’équipe canadienne a joué face à l’Allemagne et l’Autriche dans les deux derniers matchs, cela aide grandement à gonfler des statistiques personnelles comme l’a fait Connor Bedard avec ses 14 points depuis le lancement du tournoi, mais elle arrivera en pleine confiance. Il faut donc s’attendre à un match plutôt offensif. Les gardiens de l’unifolié ont été chancelants. Le mandat est offert à Thomas Millic. Peut-être que l’équipe adverse en profitera. De leur côté, les Suédois n’ont franchement pas impressionné dans la victoire de 1 à 0 face aux Allemands, mais cette équipe possède aussi d’excellents éléments qui pourraient faire mal à la défensive du pays nord-américain. Isak Rosen, Jonathan Lekkerimaki, Leo Carlsson et Ludvig Jansson sont tous des joueurs qui seront à surveiller.

Prédiction : Plus de 6,5 buts au total – 1,86

Hockey : Bruins de Boston c. Sabres de Buffalo

Pourquoi ne pas miser sur une victoire des Sabres contre la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le début de la saison. C’est plutôt risqué, mais ça pourrait être très payant. Les Sabres ont cinq victoires consécutives en plus d’avoir une fiche de 7-3 dans les dix derniers matchs. Au cours de cette séquence, ils ont obtenu des gains face aux Kings, l’Avalanche et les Golden Knights. Les Bruins sont certainement la force de la LNH cette année, tout ce qu’il touche se transforme en or. Patrice Bergeron, David Pastrnak, Brad Marchand et compagnie auront peut-être un peu la tête en l’air à quelques jours de la Classique hivernale qui aura lieu le 2 janvier au Fenway Park à Boston. C'est l’occasion parfaite pour la formation buffalonienne d’aller voler une victoire au TD Garden.

Prédiction : Victoire des Sabres – 3,00

Hockey : Canadiens de Montréal c. Capitals de Washington

Le voyage du CH se poursuit dans la capitale américaine. Une chose est certaine, ça ne sera pas facile. Depuis les dernières semaines, la formation montréalaise collectionne les défaites avec une fiche de 8-2 à ses dix derniers matchs, dont la dernière par la marque de 7-2 contre les Panthers de la Floride, alors que l’équipe habillait cinq recrues à la ligne bleue. Les choses ne devraient pas être mieux samedi. De leur côté, les «Caps» vivent le parfait bonheur avec deux défaites dans les dix derniers matchs. Il est difficile de croire que l’équipe d’Alex Ovechkin tombera face au CH.

Prédiction : Victoire des Capitals - 1,34