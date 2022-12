Les Coyotes surprennent les Leafs encore une fois

Pour la deuxième année consécutive, les Coyotes de l'Arizona ont balayé leur série de rencontres face aux Maple Leafs en l'emportant 6-3 au diminutif Mullett Arena, jeudi soir.

Les Leafs avaient pourtant l'avance après 40 minutes de jeu grâce au sixième filet d'Alexander Kerfoot pour briser l'égalité de 2-2. Les Coyotes ont répliqué avec quatre buts sans réplique en troisième période pour l'emporter. Jack McBain et Barrett Hayton ont été particulièrement efficaces dans la remontée avec une récolte de deux buts et trois points respectivement.

Nick Bjugstad a également ouvert le pointage pour les Coyotes, 46 secondes seulement après le début du match, alors qu'il a profité d'un cafouillage en zone défensive des Maple Leafs pour s'échapper et tromper la vigilance de Matt Murray avec un tir du revers. Jakob Chychrun et J.J. Moser ont été les autres marqueurs pour l'Arizona qui a par le fait même récolté sa troisième victoire consécutive. De leur côté, les Torontois ont bénéficié de la contribution du bas de leur alignement puisque Pontus Holmberg et Calle Jarnkrok ont inscrit les autres buts des Maple Leafs. Matt Murray a toutefois été chancelant devant son filet, n'arrêtant que 17 des 21 rondelles qui ont été dirigées vers lui. À l'autre bout de la patinoire, Karel Vejmelka a effectué 29 arrêts dans la victoire.

