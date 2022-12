L’Armada gâche la soirée d’Alain Vigneault

Les Olympiques de Gatineau honoraient vendredi le parcours au hockey junior de l’entraîneur Alain Vigneault, mais c’est l’Armada de Blainville-Boisbriand qui a eu le dernier mot en l’emportant 3 à 2 en prolongation, au Centre Slush Puppie.

L’ancien pilote du Canadien de Montréal a fait ses classes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans les années 1980 avec les défunts Draveurs de Trois-Rivières, mais surtout les Olympiques, basés à Hull à l’époque. Le Québécois est resté pendant cinq ans avec le club de l’Outaouais, remportant le championnat du circuit en 1988, à sa première saison à la barre.

L’équipe locale aurait peut-être eu besoin d’un discours du vétéran entraîneur avant la prolongation, puisque Xavier Sarrasin a touché la cible lors du temps supplémentaire.

Il s’agit de tout un revirement de situation pour l’Armada, qui n’avait pas dirigé le moindre lancer vers la cage adverse en troisième période. Les Olympiques, eux, avaient frappé 18 fois à la porte au troisième vingt et ont vu un but tardif d’Olivier Nadeau leur être refusé.

Zachary Cardinal et Alexis Bourque ont fait scintiller la lanterne du côté des visiteurs, tandis que Will Chisholm et Cole Cormier ont fait de même pour Gatineau. Ces derniers demeurent invaincus en temps réglementaire à leurs 10 dernières sorties.

Des tours du chapeau à profusion

À Sherbrooke, Stéphane Huard fils a marqué trois fois en avantage numérique, dont le filet vainqueur en prolongation, pour donner une victoire de 6 à 5 aux Cataractes de Shawinigan face au Phoenix.

Après que l’égalité de 2 à 2 eut été créée en deuxième période, les deux équipes se sont échangé des buts tour à tour. Le jeu de puissance du Phoenix a aussi été très efficace grâce à trois réussites. Les esprits se sont d’ailleurs échauffés plus d’une fois, ce qui a poussé les officiels à décerner 17 punitions mineures et une inconduite de partie à Cole Huckins.

Le scénario a été bien différent à Val-d’Or, où les Huskies de Rouyn-Noranda ont blanchi 5 à 0 les Foreurs lors de la plus récente bataille de l’Abitibi. Daniil Bourash s’est démarqué avec trois buts, et le gardien Kyle Hagen a réalisé un jeu blanc de 27 arrêts.

Là encore, les arbitres ont été occupés. Cinq joueurs ont été chassés du match, dont quatre alors qu’il ne restait que 21 secondes à écouler au tableau indicateur.

Les deux formations se croiseront de nouveau samedi pour conclure l’année 2022.