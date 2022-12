Evan Longoria se joint aux «D-Backs»

Le vétéran joueur de troisième coussin Evan Longoria effectuera un passage avec les Diamondbacks de l’Arizona en 2023, lui qui a accepté vendredi un contrat d’un an et 4 millions $, vendredi.

Selon le quotidien «Arizona Republic», l’athlète de 37 ans pourrait toucher un montant de 1 million $ supplémentaire en bonis de performance.

Longoria sera un bel ajout pour les «D-Backs» au troisième but, où aucun joueur n’a vrai

ment réussi à s’imposer la saison dernière. L’ancien des Rays de Tampa Bay et des Giants de San Francisco a produit 42 points et 14 circuits en 89 parties en 2022. Il s’agissait de ses plus bas totaux en carrière pour une campagne complète.

Nommé recrue de l’année en 2008, Longoria a connu un beau parcours jusqu’à maintenant avec trois invitations au match des étoiles, trois Gants dorés et un Bâton d’argent.