Les Penguins de Pittsburgh connaissent des moments difficiles et les deux défaites subies en 24 heures, mardi et mercredi, n’ont vraiment pas plu à l’entraîneur-chef Mike Sullivan.

Après le revers de 5 à 1 contre les Islanders à New York, Sullivan avait laissé entendre qu’il s’agissait peut-être de la pire performance de son équipe depuis le début de la saison. L’avance de quatre buts qu’a laissé filer sa troupe contre les Red Wings de Detroit le lendemain dans un échec de 5 à 4 ne l’a certainement pas rassasié.

«Nous ne jouons pas en équipe en ce moment, a dit Sullivan après le match, selon le quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". Ce sport est trop difficile si vous ne jouez pas en unité de cinq joueurs. Pour une raison quelconque, dans les derniers matchs, nous étions déconnectés. C'est notre défi de régler ce problème.»

«Quand vous regardez nos derniers matchs, nous nous battons nous-mêmes à bien des égards. Donnez du crédit à nos adversaires – pour ne rien leur enlever –, mais je regarde la façon dont les matchs se sont déroulés et je pense simplement que nos standards sont plus élevés et qu'aucun de nous ne les respecte, moi inclus. Nous devons faire un meilleur travail comme entraîneurs afin de comprendre ce qu'il faut pour gagner.»

Une leçon

Pourtant, les joueurs ont semblé avoir compris le message de leur pilote après le revers contre les Islanders. Ils ont en effet marqué quatre buts en première période. Mais comme ils l’avaient fait la veille, ils ont finalement concédé plus de 40 tirs, permettant à leurs adversaires de revenir de l’arrière.

Il s’agissait par ailleurs de la première remontée de quatre buts à l'étranger de l’histoire des Red Wings en 96 ans d’existence.

«C'est encore une belle leçon pour nous, a déclaré Evgeni Malkin. Nous avons beaucoup d'expérience ici. Nous sommes une vieille équipe. Nous ne sommes pas jeunes. Nous avons compris que nous devons bien jouer tout le match.»

Malkin et ses coéquipiers auront rapidement l’occasion de se reprendre, puisqu’ils accueilleront les Devils du New Jersey vendredi soir.